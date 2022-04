Nachschlag: Der goldene Sargnagel

imago images/Panthermedia Im Kapitalismus ist sogar das Sterben teuer. Glücklicherweise bekommt man wenig davon mit ...

Wovon träumen Sie, wenn Sie den Löffel abgeben?

Vielleicht davon, ins Gras zu beißen und als Brillant wiedergeboren zu werden, mit einer Diamantbestattung? Das Zeitliche segnen und sich nach einer romantisch maritimen Seebestattung im milden Mittelmeer wiederfinden? Oder doch in die ewigen Jagdgründe eingehen in einer nach Moos duftenden Waldlichtung?

Träumen Sie weiter. Hierzulande herrscht Friedhofszwang. Das deutsche Bestattungsrecht ist ein besonders düsteres Kapitel in der Bürokratie der BRD. Trotz weniger Auswahlmöglichkeiten ist Sterben teuer. Alle möglichen Extras für denjenigen, der die Grätsche gemacht hat, sind unglamourös. Biologisch abbaubare Ökourne. Ein zwingend erforderliches Ruhehemd für den, der die letzte Ruhe schon gefunden hat. Birkenholzkiste mit Nadelstreifeninterieur. Sargträger im historischen Outfit. Feierliches Graubrot und Filterkaffee für den Leichenschmaus. Die deutsche Bestattungsbranche setzt jährlich über zwei Milliarden Euro um. Tendenz steigend. (ae)