Unternehmerische Tugend

imago images/Prod.DB/Universal Pictures Der miese Egoist mit der personifizierten Gelassenheit am Arm: Simon Rex und Suzanna Son

Wer mit Arschlöchern sympathisiert, ist womöglich selber eins. Sich über sie zu empören, ist allerdings wohlfeil, da es die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Arschlochhaftigkeit befördern und erfordern, tendenziell unberührt lässt. Trotzdem (oder gerade deshalb) ist im Kino und auf Streamingplattformen das Moralisieren gerade groß in Mode, was »Red Rocket« nun um so verblüffender macht. Mit der bezeichnenden Ausnahme einer kurzen, stummen Szene wird nämlich die Erzählperspektive des gesamten Films von einem Arschloch bestimmt. Dennoch erlaubt der Erzählton sich hier eine nonchalante Amüsiertheit, die die Wendung ins Erbauliche ebenso vermeidet wie das Abgleiten in feixende Komplizenschaft.

Regisseur Sean Baker, der zusammen mit seinem regelmäßigen Koautor Chris Bergoch das Drehbuch verfasst hat, weckt zu Beginn sogar Mitgefühl für seinen Protagonisten. In Großaufnahme zeigt er er die blauen Flecken am Körper von Mikey (Simon Rex) und lässt ihn zu Protokoll geben, dass er schon seit Tagen obdachlos sei. Dass Lexi (Bree Elrod), die auf dem Papier noch seine Ehefrau ist, aber offenbar Jahre nichts von Mikey gehört hat, ihm trotz anfänglichen Widerwillens Unterschlupf gewährt, spricht ebenfalls für den abgehalfterten Kerl. Und erst recht wirkt die kindliche Unbekümmertheit entwaffnend, die er ausstrahlt, wenn er auf einem zu klein dimensionierten Damenrad durch die texanische Industriestadt kurvt, die er einst mit Lexi verlassen hatte, um gemeinsam in Los Angeles in Pornos aufzutreten.

Allerdings zeichnet sich auch bald ab, dass dieser ehemalige Pornostar ein mieser Egoist ist. Er wiegt Lexi wohl nur deshalb im Glauben, dass die gemeinsame Beziehung sich wieder aufwärmen ließe, um ihr Bett teilen zu dürfen, statt auf der Wohnzimmercouch allmorgendlich von Schwiegermutter Lil (Brenda Deiss) aus dem Schlaf gerissen zu werden. Ebenso offenkundig ist, warum er dem Nachbarn Lonnie (Ethan Darbone) Freundschaft vorgaukelt: Er spekuliert nämlich auf die kostenlosen Chauffeurdienste des jungen Arbeitslosen. Und auch der Affäre, die Mikey mit der bald 18jährigen Donutverkäuferin Strawberry (Suzanna Son) beginnt, liegt Berechnung zugrunde: Wiederholte Prahlereien lassen uns wissen, dass Mikey die Schülerin zum Umzug nach L. A. überreden will, um sie dort als Pornostar aufzubauen.

Nach eigenen Angaben kam Baker vor über einem Jahrzehnt, als er Recherchen für seinen vierten Spielfilm »Starlet« (2012) anstellte, auf die Idee, irgendwann einen Film über einen »Suitcase pimp« drehen zu wollen. Als »Kofferzuhälter«, so die wörtliche Übersetzung, bezeichnet man in der Pornoindustrie offenbar Männer, die als Agenten weiblicher Stars firmieren und dabei die Rolle eines Kofferträgers mit der eines Zuhälters vereinen. So ein Typ fungierte in »Starlet«, dessen Handlung vor dem Hintergrund der kalifornischen Pornobranche angesiedelt war, schon als zentrale männliche Nebenfigur. Mit jener teilt der Protagonist von »Red Rocket« nun nicht bloß den Namen, sondern Mikey knüpft, als er von einer vergangenen Beziehung zu einer Kollegin berichtet, sogar ausdrücklich an die Figurenkonstellation von »Starlet« an.

Während in jenem Film die anonyme Stadtlandschaft des San Fernando Valley durch Überbelichtung in ausgeblichene Farben gehüllt wurde, wird das Geschehen in »Red Rocket« von den gigantischen Raffinerien des Handlungsortes Texas City gerahmt, wobei die satten Farben mit dem Auftauchen von Strawberry noch an Leuchtkraft gewinnen. Diese kokette Farbästhetik schmälert nicht die Differenzierung, die dem 1971 geborenen Filmemacher bei der Zeichnung der weiblichen Hauptfigur gelingt. Die junge Frau strahlt eine so souveräne Gelassenheit aus, dass bis zuletzt unklar bleibt, ob sie Mikeys Masche auf den Leim gehen wird. An dieser mehrdeutigen Wirkung hat natürlich die Schauspieldebütantin Son entscheidenden Anteil, wobei Baker auch mit der Besetzung anderer Rollen erneut sein Gespür für Laiendarsteller beweist.

Für Simon Rex sollte die mit Gusto ausgefüllte Rolle des Mikey indes nach fast drei Jahrzehnten in der Medienbranche den späten Durchbruch bedeuten. Der 47jährige ist in jungen Jahren in Masturbationsvideos aufgetreten, hat also eigene Erfahrungen mit der Pornobranche. Baker betont in Interviews, dass er mit seinen Filmen einen Beitrag leisten wolle, die Arbeit in dieser Industrie sowie Sexarbeit im allgemeinen von ihrer Stigmatisierung zu befreien. Dabei ist die libertäre Behauptung der vermeintlichen Freiheit, »mit dem eigenen Körper machen zu können, was man will«, durchaus zwiespältig. In »Starlet« mochte die Entspanntheit von Rhythmus und Ton noch schlicht als eine Verklärung der Pornoindustrie wirken. Doch in »Red Rocket« wirkt die implizite Gleichsetzung dieses Geschäfts mit jedem anderen tatsächlich als Erkenntnisgewinn. Sie macht einmal mehr bewusst, dass Mikeys Gerissenheit, seine Getriebenheit, seine Egomanie und sein großes Maul zwar tatsächlich die Qualitäten eines veritablen Arschlochs sind, unsere Kultur – und nicht zuletzt das US-amerikanische Kino – dieselben Eigenschaften aber in anderem Zusammenhang durchaus als unternehmerische Tugenden willkommen heißt.