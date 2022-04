Nazis am Hals

Stringer/IMAGO/SNA Nicht überall kommt Ukraines Präsident Selenskij mit seinen Neonazifreunden gut an (Parlament in Athen, 7.4.2022)

Frank-Walter Steinmeier und Wolodimir Selenskij sind bürgerliche Politiker, also mit Lügen und Hakenschlagen besonders vertraut. Wenn z. B. Steinmeier bei seiner Wiederwahl zum Bundespräsidenten am 13. Februar behauptete: »Wir suchen nicht die Konfrontation nach außen«, war das grotesk. Aber richtig: Ein deutscher Feldzug war noch nie konfrontativ, auch wenn Belgrad bombardiert und in Afghanistan Menschen wie Hasen erschossen werden. »Nähe« zu Moskau? Aber nicht doch, sagt er im Spiegel-Interview. Steinmeier hat ein Näschen fürs Kräfteverhältnis.

Der Komiker Selenskij auch. Seine Reden werden in Washington oder wo auch immer allerdings nicht so lackiert wie die für Steinmeier im Bundespräsidial- und im Kanzleramt. Da unterlaufen grobe Schnitzer, etwa wenn er der Knesset übermittelt, die Ukrainer seien heute Juden, und Moskau rede von »Endlösung«. Anschließend weiß er nicht, warum sich jemand in Israel aufregt. Er gleicht das auch wieder aus und tritt vorm griechischen Parlament per Video mit zwei Nazikumpels vom »Asow«-Regiment auf.

Wer sich mit Leuten wie Selenskij einlässt oder sich gar aufdrängt wie Steinmeier, der mit den russophoben SS-Verehrern aus den baltischen Staaten und dem klerikal-nationalistischen Polen am Mittwoch Kiew besuchen wollte, trifft dort auf notorische Mörder. Denn die Kiewer bieten z. B. seit 2014 Scharfschützen auf, um im Donbass Unkraut jätende Datschennutzer zu erschießen. Artillerie, Raketen und Bomben gegen städtische Wohngebiete sind Gewohnheit. Selenskij hält die in der Ostukraine lebenden Menschen ohnehin für eine »Spezies«, die nur »Gast« sei und sich besser nach Russland verzieht.

Wer solche Leute am Hals hat, braucht sich über diplomatische ­Eklats nicht beklagen. Die verschonen nicht die Hand, die sie füttert. Also verweist die FAZ am Mittwoch darauf, der Ukrainer solle gefälligst mit »seinem größten Geldgeber« so nicht umgehen.

Letzteres besagt: Gemach, das wird sich einrenken, die hängen am deutschen Tropf. Fehlt nur der Kanzler. Er fand die Ausladung »irritierend«, und sollte er ersatzweise fahren, wird er sich an seine Besuche in Kiew und Moskau am 14. und 15. Februar erinnern. Selenskij sicherte damals wie so oft zu, das Minsker Abkommen zu verwirklichen, und ließ einen Tag später – Scholz war noch auf dem Rückflug von Moskau – die Beschießung des Donbass massiv verstärken. Die OSZE-Beobachter verzeichneten mehr als das Zehnfache zu den Tagen davor. Wer nach Kiew reist, aber nicht wenigstens die Vernichtung Russlands angeht, wird vorgeführt.