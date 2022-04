Einkommensgefälle enorm

Ralph Lueger/imago images Nirgends haben die Deutschen weniger Geld als in der Heimat des FC Schalke 04 (Gelsenkrichen, 27.4.2020)

Die regionalen Einkommensunterschiede in der BRD sind nach wie vor immens. In Süddeutschland verfügen die Menschen über durchschnittlich höhere Einkommen als in Ostdeutschland und im Ruhrgebiet. Zu diesem wenig überraschenden Ergebnis kommt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Der am Mittwoch vorgestellten Untersuchung zum Einkommensgefälle in Deutschland liegen Daten von 2019 zugrunde, so dass die Folgen der Coronapandemie nicht abgebildet sind.

Zu dem Zeitpunkt war das Durchschnittseinkommen unter den insgesamt 401 Landkreisen und kreisfreien Städten mit 42.275 Euro am höchsten im baden-württembergischen Heilbronn. Diesen »Spitzenwert« verdankt der Landkreis vor allem einem besonders reichen Bewohner: dem Milliardär Dieter Schwarz, Eigentümer von Kaufland und Lidl. Auch beim zweitplazierten Landkreis Starnberg, für den ein durchschnittlich verfügbares Jahreseinkommen von 38.509 Euro ermittelt wurde, dürften einige sehr Reiche den statistischen Wert nach oben getrieben haben, wie die Studienautoren Eric Seils und Toralf Pusch in der Studie ausführen. So sei »die Einschätzung, dass das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen höher ist als das Einkommen der Mehrheit der Bevölkerung«, korrekt. Dies ergebe sich daraus, »dass es vergleichsweise viele Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen und nur wenige Haushalte mit sehr hohem Einkommen gibt. Wenige allerdings sehr hohe Einkommen am oberen Ende der Verteilung werden somit das durchschnittliche Einkommen (arithmetisches Mittel) regelmäßig über das mittlere Einkommen der Verteilung, den sogenannten Median heben.«

Am anderen Ende der Skala finden sich mit 17.015 bzw. 17.741 Euro pro Kopf und Jahr die Ruhrgebietsstädte Gelsenkirchen und Duisburg. In Westdeutschland bestehe generell ein Nord-Süd-Gefälle bei den Durchschnittseinkommen, so die Wissenschaftler des WSI. In Bayern und Baden-Württemberg liege das Pro-Kopf-Einkommen rund 2.600 Euro über dem der anderen Westbundesländer. Zudem belegte die Auswertung der aktuellsten verfügbaren Daten aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Länder für 2019 ein andauerndes Einkommensgefälle zwischen Ost und West. Als einziger Landkreis in den Ostbundesländern wies das brandenburgische Potsdam-Mittelmark mit 24.127 Euro ein jährliches Pro-Kopf-Einkommen auf, das über dem bundesweiten Durchschnitt von 23.706 Euro lag. Durchschnittlich liegt das Pro-Kopf-Einkommen in den Westbundesländern (ohne Berlin) bei 24.350 Euro, in den Ostbundesländern (mit Berlin) bei 21.046 Euro.

Etwas gemildert würden die Unterschiede bei den verfügbaren Einkommen laut den WSI-Forschern durch Steuern und Sozialleistungen. »Die Analyse zeigt, dass das System staatlicher Abgaben und Transfers, zu denen etwa Kindergeld, Arbeitslosengeld oder Rentenzahlungen zählen, einen erheblichen Beitrag zur Angleichung der Einkommen in der Bundesrepublik leistet«, heißt es in der Studie. Das trage dazu bei, dass die Lebensverhältnisse in Deutschland regional nicht noch deutlich weiter auseinandergingen. Nivellierend auf das Pro-Kopf-Einkommen wirke zudem das regional unterschiedliche Preisniveau, meinen die Autoren. So seien in Regionen mit überdurchschnittlichen Einkommen Mieten und andere Preise oft höher als in Städten und Kreisen mit niedrigen Einkommen. Die Menschen in den reichen Gegenden »haben dann zwar mehr Geld im Portemonnaie, können sich aber nicht in gleichem Maße mehr leisten«, so WSI-Forscher Pusch.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Wissenschaftler das Primäreinkommen als Summe der Einkommen aus Vermögen und Erwerbstätigkeit minus Sozialbeiträgen, Einkommensteuern, Vermögensteuern und sonstigen direkten Abgaben. Dazu rechnen sie Sozialleistungen und sonstige öffentliche Transfers. Das verfügbare Einkommen wurde durch die Gesamtbevölkerung dividiert, um das Pro-Kopf-Einkommen zu erhalten.