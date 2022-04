Finnland: Pläne für NATO-Beitritt konkreter

Stockholm. Finnland steht offenbar kurz vor einer Entscheidung über einen NATO-Beitritt: Ministerpräsidentin Sanna Marin sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Stockholm, sie wolle keinen Zeitplan vorgeben, rechne aber damit, dass es einen finnischen Entschluss »innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Monaten« geben werde. Ihre Regierung legte dem Reichstag in Helsinki kurz darauf eine umfassende Sicherheitsanalyse vor, die als Grundlage für eine parlamentarische Debatte über den Beitritt zum westlichen Kriegsbündnis dienen soll. (dpa/jW)