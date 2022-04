Moskau verwahrt sich gegen Völkermordvorwurf

Moskau. Russland hat den US-Vorwurf eines Völkermordes in der Ukraine entschieden zurückgewiesen. »Wir sind damit kategorisch nicht einverstanden«, kommentierte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Mittwoch entsprechende Äußerungen von US-Präsident Joseph Biden. »Wir halten Versuche, die Situation so zu verdrehen, für inakzeptabel.« Biden hatte Wladimir Putin angesichts angeblicher Kriegsverbrechen in der Ukraine am Dienstag Völkermord vorgeworfen. »Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren«, sagte er. (dpa/jW)