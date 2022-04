Braune Bekanntschaften

Martin Wichmann TV/dpa Man kennt sich: Beamte vor der als Neonazitreff bekannten Gaststätte »Bull’s Eye« in Eisenach (6.4.2022)

Die Skandale und Ungereimtheiten im »Antifa Ost«-Verfahren gegen Lina E. und weitere Beschuldigte reißen nicht ab. Zuletzt wurden während eines Prozesstermins vor dem Oberlandesgericht Dresden zusätzliche Verstrickungen der polizeilichen Ermittlungsbehörden in rechte Netzwerke bekannt. Mario Würzbach, Kommandoführer des Mobilen Einsatzkommandos (MEK), machte in seiner Befragung als Zeuge am Mittwoch vergangener Woche vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er begründete seine Entscheidung damit, dass gegen ihn im Zusammenhang mit dem Munitionsskandal im Jahr 2018 ermittelt werde.

Vor bald vier Jahren tauschten Beamtinnen und Beamte vom sächsischen MEK eine noch immer unbekannte Menge an Munition gegen ein inoffizielles Schießtraining beim Betreiber eines Schießplatzes, Frank Thiel, ein. Thiel zählt zum Kreis des rechtsterroristischen Netzwerkes »Nordkreuz«. In den vergangenen Jahren waren laut Informationen des Antifaschistischen Infoblattes immer wieder zentrale Personen des »Nordkreuz«-Netzwerkes auf besagtem Schießstand von Thiels Firma »Baltic Shooters«.

Immer neue »Einzelfälle«

»Es ist eine absurde Vorstellung, dass die Angeklagten sehr wahrscheinlich vom gleichen MEK observiert wurden, das gemeinsam mit rechten Preppern anscheinend für den ›Tag X‹ trainiert hat«, kommentierte Marta Zionek, Sprecherin des »Solidaritätsbündnisses Antifa Ost«, diese neue Enthüllung in einer Mitteilung vom Donnerstag. Würzbach ist bereits der zweite Landeskriminalbeamte im »Antifa Ost«-Verfahren, gegen den wegen Verbindungen zu Rechten ermittelt wird. Damit gerät die ständige Behauptung, es handele sich bei derartigen Bekanntschaften zwischen organisierten Rechten und Polizeibeamten um Einzelfälle, noch stärker ins Wanken. Inzwischen vergeht auch jenseits dieses Prozesses kaum eine Woche, ohne dass weitere Fälle bekannt werden.

Die Aussage eines anderen Zeugen aus dem rechten Milieu spricht für noch eine solche Verbindung. Ein Beamter der Sonderkommission »Linx« hätte einen anderen Beamten vom Landeskriminalamt um Kontakt zu ihm gebeten, gab dieser während des gleichen Prozesstages zu Protokoll. Laut Zionek ist die einzige Erklärung in diesem und anderen Fällen eine Bekanntschaft oder gar Freundschaft zwischen bekannten Neonazikadern und sächsischen Polizisten. Darüber kann wohl auch jene groß angelegte Aktion von Polizisten gegen Neonazis auf Geheiß der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes vom 6. April nicht hinwegtäuschen. Erstere waren in elf Bundesländern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vorgegangen. Insgesamt wurden 61 Immobilien von 50 Beschuldigten durchsucht, unter anderem in Eisenach und Erfurt.

Neonazis zu Diensten

Im Fokus der Razzien stand die neonazistische Kampfsportgruppe »Knockout 51« in Eisenach. Vier mutmaßliche Mitglieder wurden in Untersuchungshaft genommen. Zwei von den Durchsuchungen betroffene Neonazis aus Eisenach, Leon Ringl und Maximilian Andreas, treten als Geschädigte im »Antifa Ost«-Prozess auf. Nach dem Beginn der Ermittlungen gegen die »Knockout«-Gruppierung im Jahr 2019 erfolgten die besagten Razzien rund drei Wochen nach dem Zeitpunkt, als das letzte Mitglied im Dresdner Verfahren als Zeuge ausgesagt hatte. »Die Neonazis haben ihren Dienst für die Behörden getan und brav ausgesagt, auch wenn nicht viel Wahrheit dabei war.« Jetzt könne die Bundesanwaltschaft sich als Hüterin der Demokratie inszenieren und über »ihre dubiosen Ermittlungsmethoden und Falschanschuldigungen hinwegtäuschen«, kritisierte Zionek.

Der Effekt auf die öffentliche Wahrnehmung und Debatte könnte sein, dass die Razzien im Sinne der Gleichsetzung von links und rechts das weitere rigorose Vorgehen im Verfahren gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten legitimieren sowie über Fehler und Skandale hinweghelfen sollen. Dieser oftmals bemühten Darstellung müsse man sich entgegenstellen, forderte Zionek im Namen ihres Bündnisses. Antifaschismus bleibe trotz der Razzien gegen rechts legitim und notwendig.