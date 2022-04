Nachschlag: Politik als PR-Show

Thomas Frey/dpa Anne Spiegel bot zum Abtritt eine oscarreife Darbietung

Kurze Karriereleiter: Abtritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Während der Jahrhundertflut im Ahrtal machte die Grüne lieber Urlaub im schönen Frankreich. Ihre Strategie: Vorwärtsverteidigung. Sie habe während der Ferien per Videokonferenz am Kabinettstisch gesessen – war aber gelogen. Am Sonntag dann das übliche Prozedere: Dackelblick aufsetzen und mit tränenerstickter Stimme Reue zeigen. Dann nüchternes Beiseite zur Regie. Spiegel sagt, sie müsse den Beitrag »noch irgendwie abbinden«. Sofort ringt sie wieder mit den Worten: »Ich (Pause) möchte (Pause) mich für meinen Fehler (seufz) ausdrücklich entschuldigen.« Alles im Kasten. Parteifreundin Annalena Baer­bock zeigt sich schockiert: »So brutal kann Politik sein.« Und die vierte Gewalt lässt wissen, man habe eine Frau gesehen, die an den Erwartungen der Gesellschaft gescheitert sei. »Wir brauchen eine Zeitenwende, auch im menschlichen Miteinander in der Politik«, kommentiert Sarah Frühauf vom MDR in den »Tagesthemen«. (sz)