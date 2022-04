Rotlicht: Shitstorm

imago images/YAY Images Viele braune Haufen. Aber wie hat man sich einen Shitstorm denn nun vorzustellen?

Richtig gediegen lässt sich dieses Wort nicht übersetzen: Seit der 26. Auflage (2015) erklärt uns der Rechtschreibduden den Shitstorm zwar als einen »Sturm der Entrüstung«, aber den aggressiven Charakter dieses Phänomens transportiert man damit nicht. Auch der Versuch, den Anglizismus als »Netzhetze« einzudeutschen, wollte nie so recht gelingen, auch wenn er den Bedeutungskern des Begriffs durchaus trifft. Denn im modernen Gebrauch zielt Shitstorm auf den digitalen Raum ab und bezeichnet dort eine große Menge an Äußerungen in kürzester Zeit, die sich gegen bestimmte Personen richten, sich wie im Schneeballsystem in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken und dabei einen beleidigend-aggressiven Charakter annehmen.

Nicht immer war der Begriff so klar eingegrenzt. Im englischsprachigen Raum kam er im Zweiten Weltkrieg auf, Wikipedia nennt als erstes Auftauchen die Erzählung »The One-Eyed Man Is King: A Story of Winning« (1940) von Gordon Grahams. Der Ausdruck war vor allem im Militär verbreitet und stand recht allgemein für außer Kontrolle geratene Situationen – es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, was unter Beschuss liegende Soldaten im Schützengraben damit verbunden haben. Im Englischen wird der Ausdruck auch heute noch auf recht allgemeine Weise gebraucht, auch wenn er mit Entstehung des Schlachtfelds Internet eine engere Bedeutung gewonnen hat. Denn die Öffnung medialer Debatten für prinzipiell jeden schafft erst die Voraussetzung für diesen »Sturm«: In der digitalen, anonymen Masse fühlt sich der Kritiker am wohlsten, ist am ungehemmtesten. Der Shitstorm hat denn auch soviel Charme wie ein mittelalterlicher Pranger, an dem die Beschuldigten häufig mit Kot beworfen wurden. Oftmals stehen Prominente, Politiker, Parteien oder Konzerne im Mittelpunkt, denn der Shitstorm ist nicht nur auf die objektiv-technische Möglichkeit der Anonymität angewiesen, sondern auf der subjektiv-emotionalen Seite auch auf ein Gefühl von Ohnmacht gegenüber Mächtigeren. Kein Sozialhilfeempfänger wird je Opfer eines Shitstorms bzw. bezeichnenderweise nur dann, wenn etwa der mächtigste deutsche Medienkonzern ihn gezielt seinen Lesern dem Cybermobbing aussetzt.

Das Beleidigend-Aggressive ist daher nicht das Entscheidende, und wer ein bisschen schwarzen Humor mitbringt, kann sich über viele Kommentare ob ihrer Kreativität sogar amüsieren – in einem mittlerweile fast schon kanonischen Vortrag über Shitstorms auf der »Re:publica 2010« zitierte etwa der mediale Tausendsassa Sascha Lobo die an ihn gerichtete Drohung im Netz, wenn er dem Kommentator über den Weg laufen sollte, »werden wir Blutpolka tanzen, step by step«. Das Eigentümliche des Shitstorms liegt im strukturellen Ungleichgewicht. Auf der einen Seite die klassischen Medien, die in der Aufmerksamkeitsökonomie dem Druck unterliegen, provozieren zu müssen (ohne dabei den Systemcharakter kritisieren zu dürfen, weswegen viele Empörungsanlässe so nichtig sind), auf der anderen Seite die Medienkonsumenten, denen weiterhin echte Mitsprache verwehrt, aber in den Social Media das Gefühl vermittelt wird, genau die besäßen sie. Das Gefühl stellt sich vor allem ein, wenn man gegen jemanden oder etwas ist – die aggressive Abgrenzung wird zum Selbstzweck.

Jeder Shitstorm wird dadurch so übertrieben und emotional, dass er oft ins Gegenteil kippt und der Angegriffene als Opfer dasteht, selbst wenn er berechtigten Anlass für Kritik geliefert hat. Doch wer beklagt, dass es so etwas wie Shitstorms überhaupt gibt, urteilt in der Regel selbst wiederum nur moralisch und klammert sich an der Utopie idealer Diskursbedingungen fest. Solange an den materiellen Bedingungen öffentlicher Debatten nichts geändert wird, kann man sich immerhin damit trösten, dass es auch einen Gegentrend gibt: Für eine Welle des Zuspruchs existiert mittlerweile der Begriff Candystorm.