Greuel und Propaganda

Alkis Konstantinidis/REUTERS Wahrheit egal: Die Toten von Butscha wurden begraben, bevor die Umstände ihres Todes unabhängig ermittelt werden konnten (6.4.2022)

Natürlich sind Kriegsverbrechen im Krieg nie ausgeschlossen. Wobei schon dieser Begriff irreführend ist, denn die Grenze von Krieg und Verbrechen ist überaus fließend. Im Krieg befehlen Staaten Dinge, mit denen sich ansonsten ganze Abschnitte des Strafgesetzbuches befassen. Die Vorstellung vom »sauberen« Krieg entspringt der Phantasie von Leuten, die ihrem mörderischen Handwerk guten Gewissens nachgehen wollen. Sie ist apologetisch und ist es immer gewesen. Was nicht heißt, dass sie nicht als Folie immer wieder gern bemüht wird.

Freilich fällt schon auf, dass die Schwelle zum Greuelvorwurf im gegenwärtigen russisch-ukrainischen Krieg immer niedriger wird. Vor allem macht sich namentlich die ukrainische Seite nicht mehr die Mühe, über die Anklage hinaus die Möglichkeit zu wahren, die unterstellten Verbrechen unabhängig zu untersuchen. Kaum sind ein paar Videos mit Leichen auf der Straße ins Netz gestellt, da werden schon die Spuren beseitigt, um eine Aufklärung, getrennt von dem Narrativ, dem die Belege dienen sollen, unmöglich zu machen. Ein scheußliches Bild soll mehr sagen als tausend Worte irgendwelcher Ermittler. Und schon geht es weiter zum nächsten mutmaßlichen Verbrechen: hier ein angeblich für Massenvergewaltigungen ukrainischer Frauen genutzter Keller, dort ein Bericht über das »Versprühen einer unbekannten Substanz« aus einer Quelle, so sprichwörtlich glaubwürdig wie das Neonaziregiment »Asow«, dessen am Vorabend angeblich vergifteten Angehörigen es am nächsten Tag schon wieder »relativ gut« gegangen sein soll. Nachfragen sind unerwünscht, das nächste Greuel kommt bestimmt.

Die Ukraine führt ihren »Informationskrieg« nicht nur gegen Russland; sie führt ihn teilweise auch gegen ihre Alliierten im kollektiven Westen. Von denen will sie immer mehr und noch mehr Waffen und immer weitere Sanktionen. Es ist eine Tour permanenter moralischer Erpressung, die hier stattfindet. Der derzeitige Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch hat es schon 2019 gegenüber der proukrainischen Webseite ­Apostrophe. ua auf den Punkt gebracht: Eine Neu­tralität, wie von Russland gefordert, könne sich das Land nicht leisten, weil es nicht die wohlhabende Schweiz sei und keine Alpenpässe kontrolliere. Wenn die Ukraine als antirussisch definierter Staat weiterbestehen wolle – und das ist Arestowitschs unausgesprochene Voraussetzung –, dann müsse sie die NATO für sich interessieren. Das ist ihr weitestgehend gelungen, freilich etwas anders als erhofft: Die NATO nimmt die Gelegenheit gern wahr, den ohnehin irgendwann fälligen Krieg gegen den potentiellen Rivalen Russland mit ukrainischem Gut und Blut zu führen. Wie der Bundeskanzler gesagt hat: Es dürfe nicht zugelassen werden, dass Russland diesen Krieg ganz oder auch nur teilweise gewinne. Dafür ist, sagt Annalena Baerbock, »Kreativität« gefragt. Notfalls auch im Erfinden von Eskalationsgründen.