Spritpreise: Kartellamt schaltet sich ein

Bonn. Nach starken Preisschwankungen an den Tankstellen will das Bundeskartellamt Raffineriebetreiber und Großhändler unter die Lupe nehmen. Wie die Bonner Behörde am Dienstag mitteilte, hat sie eine sogenannte Sektoruntersuchung eingeleitet. »Ziel ist es insbesondere, die Gründe für die jüngsten Markt- und Preisentwicklungen auszuleuchten«, erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges waren im März die Preise für Rohöl und die Preise an den Zapfsäulen stark angestiegen. Als der Rohölpreis wieder fiel, sank der Verbraucherpreis aber nicht im gleichen Maße. Diese »Marktverwerfungen« riefen das Kartellamt auf den Plan. (dpa/jW)