Deutsche Doppelmoral

Diaa Al-Din/Reuters Zeremonie von Kämpfer der Ahrar Al-Scham nach ihrer Militärausbildung (Ghouta/Damaskus, 28.11.2013)

Ein Syrer ist am Dienstag vom Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) in Hamburg wegen seiner früheren Mitgliedschaft in einer dschihadistischen Kampfgruppe in Syrien zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 27jährige im Jahr 2015 der dschihadistischen Miliz Ahrar Al-Scham angehört hatte. Diese Miliz, deren voller Name mit »Islamische Bewegung der Freien Männer Großsyriens« übersetzt wird, tritt für den Sturz der Regierung in Damaskus und die Errichtung eines Gottesstaates auf Grundlage der Scharia ein. Mit vorübergehend bis zu 20.000 Kämpfern bildete sie ab 2013 eine der stärksten bewaffneten Fraktionen im syrischen Bürgerkrieg. Bei ihren Anschlägen nahm sie auch nach Ansicht der Bundesanwaltschaft zivile Opfer bewusst in Kauf, zudem werden ihr Morde und Greueltaten an Zivilisten in den von ihr kontrollierten Gebieten vorgeworfen.

Das Urteil erfolgte nach dem Strafrechtsparagraphen 129 b wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Bis zuletzt hatte der Angeklagte die Mitgliedschaft in Ahrar Al-Scham geleugnet und behauptet, dass nicht er, sondern sein Bruder in einem auf Youtube veröffentlichten Propagandavideo zu sehen sei. Doch die Beweislast sei erdrückend, erklärte die Vorsitzende des OLG-Staatsschutzsenats, Petra Wende-Spors, bei der Urteilsverkündigung. Der Syrer habe sich zwar an der Belagerung der von Schiiten bewohnten Ortschaften Fua und Kafraja in der nordwestsyrischen Provinz Idlib beteiligt. Eine Beteiligung an konkreten Kampfhandlungen konnte ihm allerdings nicht nachgewiesen werden.

Das Gericht blieb unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe von drei Jahren und drei Monaten. Zudem kam Jugendstrafrecht zur Anwendung, da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt geistig noch nicht voll entwickelt gewesen sei. Syrien hatte er nach dem Tod seines Onkels – eines Sprechers der Ahrar Al-Scham – bei einem Luftangriff Ende 2015 verlassen und im Februar 2016 in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Bis zu seiner Verhaftung am 27. September vergangenen Jahres lebte er in Rostock.

Ebenfalls am Dienstag wurde aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof im Raum Aachen ein weiterer mutmaßlicher Kämpfer der Ahrar Al-Scham vom Bundeskriminalamt festgenommen. Der deutsche Staatsbürger Akram El A. soll zwischen 2012 und 2014 viermal nach Syrien gereist sein und sich dort an Kämpfen beteiligt haben.

Ahrar-Al-Scham-Angehörige aus Deutschland müssen zwar mit Strafverfolgung rechnen, wenn sie aus Syrien zurückkehren. Doch in der Vergangenheit wurde diese von der Türkei und den USA unterstützte Miliz auch von deutscher Seite als »syrische Taliban« – diese Titulierung war positiv gemeint – regelrecht hofiert. So hatte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer Studie dieses aus Bundesmitteln finanzierten Thinktanks im Jahr 2016 die Ahrar Al-Scham ausdrücklich als Verhandlungs- und Bündnispartner für den Westen empfohlen. Zwar strebe die Truppe einen Scharia-Staat an, doch gebe es keine Anzeichen dafür, dass sie Anschläge im Ausland verüben wolle, warb Steinberg für die salafistische Organisation. Problematisch sei allerdings deren Allianz mit dem syrischen Al-Qaida-Ableger Nusra-Front.

Der Regierungsberater schlug daher eine Doppelstrategie vor. Einerseits solle man Ahrar Al-Scham an internationalen Syrien-Verhandlungen teilnehmen lassen. Doch andererseits sei es richtig, das Deutschland die Mitgliedschaft in Ahrar Al-Sham als terroristischer Organisation unter Strafe stelle, so Steinberg. So könne für die Miliz der Anreiz geschaffen werden, ihr Verhalten zu ändern, damit im Gegenzug die Terroreinstufung zurückgenommen werde.

Es war dann allerdings der Nusra-Nachfolger HTS, der aufgrund seines eigenen Hegemonieanspruchs im folgenden Jahr in Idlib das Bündnis mit Ahrar Al-Scham aufkündigte und militärisch gegen die Miliz vorging. Die Reste der »Freien Männer Großsyriens« begaben sich anschließend unter den Schutz der türkischen Armee. Heute agieren sie unter dem Dach einer unter türkischer Kontrolle stehenden Söldnertruppe namens »Syrische Nationalarmee« als Besatzungsmacht in Afrin und weiteren Teilen Nordsyriens.