»Das gibt uns deutlich mehr Spielraum«

Eckehard Schulz/imago VVN-Aktivist Günter Weigel in Buchenwald. Am 11. April 1945 wurde das Lager von US-Truppen befreit (10.4.2015)

Bayerns Innenminister Joachim Hermann, CSU, hat am Montag den Verfassungsschutzbericht 2021 vorgestellt. Die VVN-BdA Bayern ist darin nicht mehr genannt. Was bedeutet das für Ihren Landesverband?

Zunächst waren wir sehr erfreut und überrascht, dass wir nun nicht mehr als »linksextremistisch beeinflusster« Verein gelistet sind. Wir werden in der Form nicht mehr diskriminiert vom Verfassungsschutz. Das gibt uns wieder deutlich mehr Handlungsspielraum in bezug auf Kooperationspartner und Mitarbeit in öffentlich geförderten Veranstaltungen.

Dass die VVN in diesem Verfassungsschutzbericht nichts zu suchen hat, hatten wir die ganze Zeit gefordert. Leider sind Anträge von SPD und Grünen immer abgelehnt worden. Um so überraschender ist es, dass wir unter gleichen Bedingungen nicht mehr im Bericht genannt werden. Wichtig ist uns darüber hinaus der Dank an alle, die uns in den vergangenen Jahren unterstützt haben. Das war eine enorme Solidarität.

Welche Probleme hatten Sie durch die Nennung?

Gelder, etwa für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus, sind für Organisationen, die im Bericht genannt werden, nicht zugänglich. Andere Organisationen durften bei Förderungen nicht mit der VVN kooperieren. Darüber hinaus gab es den teilweisen Entzug der Gemeinnützigkeit.

Und was bewirkt die jetzige Entwicklung bundesweit?

Wir sind nun nirgends in Berichten genannt. Die Energie und die Zeit, die gegen diese Eintragung und für den Kampf um die Gemeinnützigkeit aufgebraucht wurden, können wir nun wieder anderweitig verwenden. Für den Bundesverband wurde der Entzug der Gemeinnützigkeit bereits zurückgenommen.

Gab es eine Begründung für die Nichtnennung?

Der Verfassungsschutz begründet so etwas nicht. Wieso wir jetzt nicht mehr genannt sind, entzieht sich jeglicher Information. Der Vorwurf bezog sich immer darauf, dass wir einen Antifaschismus verfolgen, welcher die Demokratie als Vorstufe zum Faschismus betrachten würde. Eine völlige Nonsenskonstruktion, die in den Berichten immer als Einstieg genannt wurde. Ansonsten gab es Vorwürfe der Zusammenarbeit, etwa durch gemeinsame Aufrufe mit anderen Organisationen wie der Linksjugend oder DKP, die in den Berichten genannt sind. Das sind ja Lappalien. Viel mehr Text stand dort auch nicht drin.

In der Vergangenheit ging die bayerische VVN juristisch gegen die Nennung in den Geheimdienstberichten vor. Gibt es noch laufende Verfahren?

Die VVN-BdA Bayern wurde bereits vor der Gesetzgebung des Bundes zur Gemeinnützigkeit beobachteter Organisationen im Verfassungsschutzbericht genannt. Darauf berief sich später das Finanzamt in München und stritt der VVN die Gemeinnützigkeit ab. Da legten wir zunächst Widerspruch ein und klagten gegen die Eintragung durch den Verfassungsschutz. Diese Klage wurde abgelehnt, weil der Verfassungsschutz uns auch bei einem Verdacht in seinen Berichten nennen dürfe. Da diese Klage scheiterte, sind wir in die Klage gegen das Finanzamt gegangen. In erster Instanz kam es zwar zur Ablehnung, allerdings wurde die Zulassung vor dem Bundesfinanzhof festgelegt. Das zeigt, wie schwierig diese Entscheidungen auch für die Finanzgerichte sind. Diese Klage läuft noch und betrifft zurückliegende Jahre. Die Gemeinnützigkeit müssen wir nun wieder beantragen für 2021. Für die Jahre vorher kommt es darauf an, wie das Bundesfinanzgericht entscheidet.

Die VVN ist in Bayern auch auf dem landeseigenen »Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue« für Beschäftigte im öffentlichen Dienst genannt. Ändert sich dies nun auch?

Wir gehen davon aus, dass die VVN-BdA nun von diesen Listen runtermuss. Es ist noch nicht ganz klar, ob die genannten Organisationen auf diesen Listen alle auch im Verfassungsschutzbericht genannt sind. Das prüfen wir gerade.

Sie begrüßen die jetzige Entwicklung. Ändert sich deswegen Ihre Einstellung zum Verfassungsschutz?

Wir werden sehr wohl auch weiterhin den Verfassungsschutz sehr kritisch ansehen. Insbesondere im Hinblick auf die mangelnde demokratische Kontrolle. Dort braucht es eine Veränderung, auch aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre, was der Verfassungsschutz gemacht oder eben nicht gemacht hat.