G7: Bündnis kündigt Proteste an

München. Zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau Ende Juni sind in Bayern Proteste gegen die Politik der Teilnehmerstaaten angekündigt worden. Zwischen dem 6. und 29. Juni planen linke Gruppen, Klimaschutzaktivisten und andere Gipfel-kritische Zusammenschlüsse Kundgebungen, wie das Aktionsbündnis »Stop G7 Elmau« am Dienstag mitteilte. Geplant sind unter anderem Demonstrationen am 25. Juni in München und am folgenden Tag in Garmisch-Partenkirchen sowie dort auch ein Aktionscamp vom 26. bis 28. Juni. Allerdings gebe es bei den diversen Veranstaltungen noch Abstimmungsbedarf, hieß es beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. Bereits 2015 hatte der G7-Gipfel auf Schloss Elmau stattgefunden, auch damals gab es Proteste. (dpa/jW)