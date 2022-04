»NSU 2.0«: Belege auf Computern gefunden

Frankfurt am Main. Auf den Computern des Angeklagten im »NSU 2.0«-Prozess hat die Polizei zahlreiche Belege für Drohschreiben gefunden, die er verfasst haben soll. Das berichtete eine Ermittlerin am Dienstag in dem Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt am Main. Alexander M. aus Berlin habe systematisch Daten gesammelt. Belege, dass der Angeklagte Polizisten des 1. Frankfurter Polizeireviers kannte, auf dem persönliche Daten der Adressaten der mit »NSU 2.0« unterzeichneten Drohschreiben abgefragt wurden, habe man nicht gefunden. Allerdings befänden sich nach Angaben der Ermittlerin verschlüsselte Ordner unbekannten Inhalts auf dem Computer. Zudem seien Dateien gelöscht worden. (dpa/jW)