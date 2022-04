US-Inflation auf 40-Jahres-Hoch

Washington. In den USA ist die Inflation im März erneut gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat kletterte diese um 8,5 Prozent, wie die US-Regierung am Dienstag mitteilte. Es handelt sich dabei um die höchste Inflationsrate seit Ende 1981. Die Rate hatte im Vormonat bereits 7,9 Prozent betragen. Im März erwiesen sich besonders Kraftstoffe, Mieten und Lebensmittel als preistreibend. Allein Benzinpreise stiegen im Monatsvergleich auf 18,3 Prozent und zeichneten für mehr als die Hälfte des Anstiegs verantwortlich. Die Lebensmittelpreise waren derweil um zehn Prozent gestiegen. Die Wohnkosten wuchsen mit 5,5 Prozent so stark wie zuletzt 1991. (dpa/jW)