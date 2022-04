Spiel mit Weltkrieg

Soeren Stache/dpa-Zentralbild Verladen eines Bergepanzers der Bundeswehr auf die Bahn (Beelitz, 30.9.2020)

Olaf Scholz betont, seine Regierung habe als erste offiziell mit den Regeln für Rüstungsexport gebrochen. Die Auflage, keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete zu liefern, galt zwar noch nie – siehe Israel, Saudi-Arabien, Ägypten und andere –, aber sie erfüllte ihren Propagandazweck.

Seit dem 26. Februar, als die Bundesregierung offiziell erklärte, sogenannte nichttödliche Waffen in die Ukraine zu liefern, ist das anders. Ab dem 29. März sind nun auch schwere Waffen auf der Versandliste. Der Westen lehnte an diesem Tag den schriftlichen Entwurf der Kiewer Regierung für eine Vereinbarung mit Russland ab. US-Außenminister Antony Blinken erledigte das Papier mit der Bemerkung, es sei Sache der Ukraine zu beurteilen, ob es in den Gesprächen wirkliche Fortschritte gebe, die USA konzentrierten sich auf die Taten Russlands. Am darauffolgenden Wochenende folgten die Bilder aus Butscha und zwei Tage danach verlangte der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour im ZDF, ungenutzte »Marder«-Panzer in die Ukraine zu schicken. Im Lauf der vergangenen Woche eskalierte Kiew weiter: Es nahm das Dokument zurück und drängte auf »Waffen, Waffen, Waffen«, vor allem Panzer. Das lässt Rückschlüsse auf Mangel an Material und Munition zu: Das aus sowjetischen Zeiten ist offenbar weitgehend zerstört oder verbraucht. Die Signale aus NATO und EU auf diese Forderungen entsprachen deren erklärtem Wunsch, das Töten und Sterben in der Ukraine um fast jeden Preis zu verlängern.

Nach den Äußerungen des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell vom Freitag, der Ukraine-Krieg werde nicht durch Sanktionen, sondern »in der Schlacht um den Donbass entschieden«, wurden die Grünen in der Bundesrepublik erneut ihrer Rolle als am meisten bellizistische Partei gerecht und verlangten schwere Waffen aus deutschen Beständen für die Ukraine. Kein Zufall, dass dies zeitgleich mit den Angeboten von Rheinmetall, »Leopard I«-Panzer zu liefern, geschah.

Die jetzige Grünen-Führung hat aus der Hetze für den NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 gelernt. So wie damals der grüne Außenminister Joseph Fischer die Bilder vom angeblichen serbischen Massaker in Racak nutzte, um gemeinsam mit seiner US-Amtskollegien Madeleine Albright Diplomatie für gescheitert zu erklären und den Krieg zu starten, so wiederholt sich dieses Muster bei jedem Versuch des Westens, Waffenstillstand oder gar Frieden in der Ukraine zu verhindern. Das bedeutet, mit dem Weltkrieg zu spielen. Niemand weiß, wo die russische Führung jene Linie überschritten sieht, die NATO und EU zur Kriegspartei macht. Jeder gelieferte Panzer, jede Kanone bringt diesen Punkt näher. Die Grünen waren schon 1999 bereit, die Konfrontation mit der Atommacht Russland einzukalkulieren, denn es ging auch 1999 um den jugoslawischen Verbündeten. Deutsche Grüne sind ein Synonym für Kriegswahnsinn mit Methode.