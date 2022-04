Zahl der Kirchenaustritte in Köln gestiegen

Köln. Die Zahl der Kirchenaustritte in Köln ist wieder deutlich gestiegen. Das Amtsgericht Köln zählte im ersten Quartal dieses Jahres insgesamt 5.780 Austritte, wie das Gericht am Montag mitteilte. Das seien mehr Fälle als im gesamten Jahr 2016. Auch im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres hatten mit 3.346 deutlich weniger Gläubige aller Konfessionen ihren Kirchen den Rücken gekehrt als in diesem Frühjahr. Ein Rekordhoch erreichte die Zahl der Kirchenaustritte 2021: Über das gesamte Jahr traten in der Domstadt 19.372 Christen aus der Kirche aus. Insbesondere die stockende Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln hatte eine Welle von Kirchenaustritten zur Folge. (AFP/jW)