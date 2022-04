Honecker-Tochter Sonja Yáñez gestorben

Berlin. Sonja Yáñez, die Tochter von Margot und Erich Honecker, ist tot. Wie der Verlag Edition Ost aus dem Umfeld der Familie Honecker erfuhr, verstarb Yáñez im März in Santiago de Chile und ist bereits beigesetzt worden. Sie lebte seit 1990 in Chile und wäre am 1. Dezember 70 Jahre alt geworden. Sie hinterlässt zwei Kinder, Roberto und Vivian. (jW)