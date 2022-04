»Kundgebung für den Frieden«. Wir gehen gegen die geplante Aufrüstung auf die Straße und fordern von allen Kriegsparteien, ihre Kampfhandlungen sofort einzustellen! Zudem stehen wir für ein Deutschland ohne Mitgliedschaft in der NATO ein! Sonnabend, 9.4., 14 Uhr, Magdeburg, Domplatz. Veranstalter: Initiative »Frieden Magdeburg«

»Den rechten Wahlkampf durchleuchten«. Kundgebung. Im Rahmen unserer Kampagne zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein wollen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und aufzeigen, dass die AfD nicht die Partei der Lohnabhängigen ist, sondern die Partei der Reichen. Sonnabend, 9.4., 12 Uhr, Elmshorn, Alter Markt, Vorplatz Nikolaikirche. Veranstalter: Bündnis »Konsequenter Antifaschismus«

»No War but Class War!« Antikriegsdemo. Weder Russland noch NATO! Schluss mit dem Krieg in der Ukraine! Antimilitarismus statt Aufrüstung! Wir fordern: sofortiger Stopp der Waffenlieferungen! Solidarität mit allen geflüchteten Menschen! Keine Aufrüstung – Schluss mit Rüstungsproduktion! Schluss mit dem Angriff Russlands und allen Kampfhandlungen – Abzug aller russischen Truppen! Abzug aller NATO-Truppen aus an Russland angrenzenden Staaten! Bundeswehr und NATO abschaffen! Kapitalismus überwinden! Sonnabend, 9.4., 14 Uhr, Berlin, U-Bhf. Unter den Linden. Veranstalter: SDAJ Berlin u. a.

