Pest oder Cholera

Zu jW vom 10.3.: »Macron zum zweiten«

»Macron zum zweiten« hieße Pest oder Cholera zum dritten. 2002 blieb Jacques Chirac gegen Jean-Marie Le Pen (Front national, FN) in der Stichwahl übrig – nachdem Lionel Jospin (Parti socialiste, PS) im ersten Wahlgang knapp hinter dem FN-Mann eingelaufen war. Vernünftigerweise wählten dann auch gebildete französische Stimmberechtigte mit Orientierung von mitte-links bis links den Reaktionär und Atomzündler Chirac »mit Handschellen und Gasmaske«. 2017 blieb Emmanuel Macron alternativ zu Marine Le Pen im Rennen – und ein zweites Mal siegte die Vernunft und bescherte uns das spätpubertäre Herrensöhnchen mit formaler PS-Vergangenheit. Und nun vielleicht wieder? Diesmal fand ich noch nicht heraus, was schlimmer wäre. (…) Ich hatte gehofft, die mittlerweile zwei konkurrierenden Faschisten, Le Pen junior und Éric Zemmour, könnten etwa gleich wenig absahnen, so dass weder sie noch er zweitplaziert würde und folglich von einer demokratischen Alternative zu Macron da noch ernsthaft die Rede sein könnte. Auch verstand ich nie, wieso gerade Frankreich nach bitterstem Leiden unter dem deutschen Faschismus inzwischen permanent an seiner eigenen Faschismusvariante basteln muss.

Bernhard May, Solingen

Mehr Distanz

Zu jW vom 30.3.: »›Wir haben mit 27 Millionen Menschenleben bezahlt‹«

Ich finde es grundsätzlich interessant, auch über Dinge zu lesen, die in diesem Krieg passieren oder vermutlich passieren und die es nicht in die Mainstreammedien schaffen. Aber bei der Einseitigkeit dieses Briefes fällt es mir schwer, diesen nicht als Propaganda abzutun. (… ) Sicher gibt es in der Ukraine Nazis, auch mit einem gewissen Einfluss – leider wie in sehr vielen Ländern, auch in Russland. Ich finde es unglaubwürdig, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine »entnazifizieren« will. (…) Ich würde mir wünschen, wenn die jW wenigstens einen Hauch Distanz zur russischen Propagandalinie wahren würde. Ich lese diese Zeitung seit vielen Jahren, und bisher fand ich die politische Linie überwiegend gut – zum Beispiel in Sachen Corona oder auch vor ein paar Jahren, als Ken Jebsen und Konsorten bei der Friedensbewegung einfielen. Aber die aktuellen Beiträge in puncto Russland sind zu einseitig. Russland hat eine imperialistische Regierung, wie auch die Ukraine, USA, BRD usw. Daher haben sie ähnliche Interessen, und Moskau sollte bei diesem Angriffskrieg genauso kritisiert werden, wie wenn die USA beispielsweise im Irak oder in Afghanistan einmarschierten.

Christian Oberthür, per E-Mail

Echte Betroffenheit

Zu jW vom 30.3.: »›Wir haben mit 27 Millionen Menschenleben bezahlt‹«

Ich glaube nicht, dass der Veteranenbrief aus einer »großchauvinistischen Haltung« (…) heraus entstanden ist, sondern er zeigt eine wirkliche Betroffenheit und Bestürzung über (…) rechtsradikale Verbände in der Ukraine wie »Asow«. Um so verrückter ist es, wenn diese Gruppen von einem Politiker in Deutschland als »nützliche Rechtsradikale« (nützlich für was?) bezeichnet werden. Ich halte es auch für irreführend, die heutige Unterstützung der Ukraine mit Waffen durch Deutschland mit der Unterstützung der UdSSR mit Waffen im Zweiten Weltkrieg durch Großbritannien oder die USA gleichzusetzen. (Nebenbei bemerkt, sind Waffenlieferungen an kriegführende Parteien nach deutschem Recht verboten, egal, um welche Parteien oder Länder es sich handelt.) Denn eines sollte man wissen, weil es auch für den Hintergrund der aktuellen Ereignisse von Bedeutung ist: Konzerne und Bankiers aus den USA unterstützten auch Nazideutschland. Das ist etwa so, wie wenn Deutschland heute Waffen an die Ukraine und (!) an Russland liefern würde. (…) Also, ohne die angloamerikanische technische und finanzielle Unterstützung hätte die Wehrmacht überhaupt keinen Zweiten Weltkrieg führen können. Diese historisch belegten, aber meistens verschwiegenen und heute noch bedeutenden Zusammenhänge sollte man bei einer Bewertung der aktuellen Ereignisse durchaus beachten.

Günther Pauli, Chemnitz

Egoismus und Gier

Zu jW vom 6.4.: »Nachschlag: Land ohne ­Linke«

So sieht sie aus, eine Welt ohne sozialistische Alternative. Jetzt zahlt sich in Deutschland der 100jährige Antikommunismus (…) aus. SPD und Grüne irrlichtern, getrieben von der FDP, durch die Welt. CDU und AfD singen schon im Chor (…). Die Stimmung von 1914 wird wiederaufgewärmt, gemeinsam gegen den Feind Russland. Es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Krieg in der Ukraine falsch ist, wie jeder Krieg. Jeder, der noch in der DDR zur Schule ging, weiß, es geht jetzt nicht mehr um ideologische Gründe oder Ziele. Die Ursache des Krieges liegt einzig und allein in der hegemonialen Vorherrschaft von nationalen Wirtschaftssystemen. Der Nationalismus erlebt seine Renaissance. Wir wissen es doch, Kapitalismus und Krieg gehören zusammen. Die Triebkräfte gesellschaftlicher Entwicklung sind im Kapitalismus Egoismus und Gier. Was ist denn Nationalismus? Nur ein anderes Wort für Gruppenegoismus. Der Kapitalismus befindet sich in seiner Endphase, selbst bürgerliche Ökonomen haben es erkannt. Warum aber profitieren wieder einmal die Rechten davon? Ich glaube, jeder Linke kennt die Antwort. Und warum handeln wir nicht danach?

Ronald Prang, Berlin

Deutliche Worte

Zu jW vom 6.4.: »Kriegsbeteiligung«

Da gehe ich voll d'accord mit Sevim Dagdelen. Solche Worte (gegen deutsche Waffenlieferungen, jW) liest man gern aus den Reihen der Linke-Fraktion im Deutschen Bundestag. Auch wenn es nicht die Mehrheitsmeinung der Parteiführung zu sein scheint, wenn ich den Berichten über die Auseinandersetzungen in der Partei Die Linke glauben darf. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.

Detlev Reichel, Tshwane/Südafrika