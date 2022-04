Zweifellos zweckdienlich

Mathias Marx/imago images Hans Modrow am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin (13.3.2019)

Am 26. März hat der Parteivorstand von Die Linke beschlossen, den Ältestenrat der Partei im Mai neu zu berufen. Der Beschluss wurde rund 48 Stunden, nachdem ein Auszug aus einer bereits überarbeiteten, bis dahin nur intern verbreiteten Mitteilung über die Beratung des Ältestenrates vom 17. März beim Kurznachrichtendienst Twitter aufgetaucht und skandalisiert worden war, vom geschäftsführenden Parteivorstand herbeigeführt. Dieses Papier, das erst am 6. April auf der Internetseite der Partei öffentlich zugänglich gemacht wurde, war kein Beschluss des Ältestenrates, sondern von dessen Leitung als inhaltliche Orientierung über die dort stattfindenden Debatten vor allem für die Gremien der Partei erarbeitet worden.

Obwohl das in dem Beschluss des Parteivorstandes nicht ausdrücklich steht, zielte diese Entscheidung in erster Linie auf die Ablösung des bisherigen Vorsitzenden des Ältestenrates, Hans Modrow. Dieser hat inzwischen seinerseits in einer kurzen, an den Parteivorstand gerichteten persönlichen Erklärung mitgeteilt, dass er sich aufgrund seines »fortgeschrittenen Alters und der schwindenden Kräfte nicht mehr in der Lage« sehe, »eine Aufgabe für die Partei Die Linke aktiv auszuüben«. Vor diesem Hintergrund bittet der ehemalige DDR-Ministerpräsident den Vorstand, ihn bei der Berufung des neuen Ältestenrates nicht mehr zu berücksichtigen.

Hans Modrow hat dieser Erklärung eine Begründung beigefügt, die jW hier nachfolgend dokumentiert. Der darin geäußerte Verdacht, der Beschluss des Parteivorstandes vom 26. März sei Ergebnis einer »Inszenierung« und der absichtlichen Lancierung eines internen Vorgangs an die Öffentlichkeit, wurde von einem Sprecher des Parteivorstandes am Freitag auf Anfrage gegenüber jW »scharf« zurückgewiesen, insofern er sich gegen die Bundesgeschäftsstelle bzw. den geschäftsführenden Parteivorstand richte. (np)

Begründung für meine ­persönliche Erklärung

Wiederholt habe ich den leitenden Gremien der Partei meine Bereitschaft signalisiert, einvernehmliche Lösungen für die bestehenden Probleme zwischen Ältestenrat und Parteiführung zu suchen und zu finden. Der Vorschlag war zugleich mit dem Angebot verknüpft, die Funktion des Vorsitzenden des Ältestenrates zur Verfügung zu stellen. Zuletzt geschah dies in meinem offenen Brief vom 18. Januar 2022.

Eine solche gemeinsame Suche ist bis heute nicht erfolgt.

Der Ältestenrat setzte dessen ungeachtet seine Tätigkeit fort.

So berieten wir über die Vorgänge in Osteuropa, worüber wir dem geschäftsführenden Vorstand Mitteilung machten.

Am Dienstag, dem 22. März, rief mich der Bundesgeschäftsführer an und monierte am Telefon den ersten Satz des 2. Absatzes unter Punkt 1 meiner Mitteilung. Seine Kritik wiederholte er wenig später in einer um 15.35 Uhr an mich gesendeten Mail.

Der ausdrückliche Grund für seine Mail, so der Bundesgeschäftsführer, sei die »Passage«: »Die Frage, wie weit der Krieg in der Ukraine nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg der Kräfte in den neuen Oststaaten und faschistischen Elementen im Westen der Ukraine darstellt, steht im Raum.«

Der Bundesgeschäftsführer erklärte in seiner Mail: »Diese Position steht diametral gegen die Position der Partei Die Linke, die wir zum Krieg Russlands gegen die Ukraine einnehmen. Sie steht auch nicht ›im Raum‹, weder in der deutschen Öffentlichkeit noch in der Diskussion in unserer Partei. Sondern sie ist – bei aller Pluralität des Meinungs­spektrums in unserer Partei – nicht vertretbar.«

Da der von mir formulierte Satz offenkundig missverständlich war, wurde er gestrichen und ersetzt. Nunmehr stand dort: »Mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sind größte Gefahren für die Erweiterung des Krieges verbunden. Mehr denn je ist die Politik herausgefordert.« Die überarbeitete Fassung wurde noch am 23. März versandt.

Wie sehr mich die Vorgänge persönlich aufwühlten, hatte ich in einem am 15. März im ND veröffentlichten Beitrag bereits zum Ausdruck gebracht. Die Bilder aus der Ukraine versetzten mich um fast achtzig Jahre zurück in den Zweiten Weltkrieg, den ich als Jugendlicher erleben musste. Ich habe selbst erfahren, was Bombenterror und Artilleriebeschuss anrichten. Daher lehne ich Krieg in jeder Form ab und fordere immer politische Lösungen. Krieg löst keine Probleme, er schafft nur neue.

Obgleich es sich um eine interne Mitteilung handelte, die an den Bundesgeschäftsführer gerichtet war, konnte die Journalistin Miriam Hollstein am 24. März einen Ausriss aus dem ihr, wie Journalistenkollegen berichteten, von unbekannter Seite zugespielten Papier auf Twitter veröffentlichen und kommentieren. Das zog sofort Twitter-Kreise. Die Thüringer Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss sprach von »Dreck« und forderte »Konsequenzen«, ebenso Wolfgang Behrens, Mitglied der Partei in Schleswig-Holstein (»Konsequenzen sofort! Auch ggü. Wagenknecht und ihrer Sekte.«), und ein Thommy Z., vermutlich Mitglied oder ein Sympathisant, teilte in der gleichen Echokammer mit: »Die Frage, ob man Teilen des Ältestenrats der Linken ins Hirn geschissen hat, darf gestellt werden.«

Dies und noch viel mehr Unflat waren Reaktionen auf die vom Bundesgeschäftsführer am 24. März auf Twitter abgegebene Erklärung: »Ich weise die Aussagen aus dem Papier des Ältestenrats im Namen von Die Linke scharf zurück. Wir werden eine Relativierung des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine nicht hinnehmen. Die zuständigen Gremien werden nun über entsprechende Konsequenzen beraten.«

Am 26./27. März beriet der Parteivorstand und fasste den »Beschluss 2022/057 zum Ältestenrat«, in dem es heißt: »Der Bericht des Ältestenrates und die Erläuterungen von Mitgliedern des Ältestenrates im Parteivorstand zeigen, dass Arbeitsweise und -form dysfunktional sind. Der PV wird am 23./24.4. Struktur und zukünftige Arbeitsweise des Ältestenrates im Parteivorstand beraten und beschließen. Zuvor wird es ein Gespräch des GfPV mit dem Ältestenrat geben. In der darauffolgenden Sitzung wird der Parteivorstand die Neuberufung des Ältestenrates durchführen.«

Noch am gleichen Wochenende verbreiteten Medien: »Der Ältestenrat der Linken unter dem Vorsitzenden Hans Modrow wird neu berufen – mit dem Ziel, Modrow loszuwerden« (N-TV am 26. März); »Aus Vorstandskreisen verlautete am Sonntag, der schwer erkrankte Modrow solle diesem (Ältestenrat) nicht mehr angehören«; »Ältestenrat der Linken: Hans Modrow steht wegen Ukraine-Papier vor der Ablösung« (Redaktionsnetzwerk Deutschland am 26. März); »Die Neubesetzung des Gremiums richtet sich wohl vor allem gegen Hans Modrow« (T-online am 27. März); »Erst nach heftigem Druck aus den Reihen des Ältestenrats und aus der Bundesgeschäftsstelle der Linkspartei soll sich Modrow zur Schadensbegrenzung und zu einer Neufassung seiner ›Mitteilung‹ bereit erklärt haben.« (Taz am 27. März). Und so weiter.

Es gab keinen Druck, schon gar keinen heftigen, um den missverständlichen Satz zu korrigieren. Es verwundern allerdings sowohl Lancierung als Zuspitzung eines internen Vorgangs. Beides erfolgte zweifellos zweckdienlich, also mit Kalkül und im Wissen darum, wie die Medien funktionieren.

»Sagen, was ist« – Luxemburgs Aufforderung zu Realismus und Wahrhaftigkeit hat mich in meiner politischen Tätigkeit immer geleitet. Auch schmerzende Wahrheiten müssen ausgesprochen werden. Der Ältestenrat hat dies stets getan und sich an innerparteilichen Debatten beteiligt. Er benannte Herausforderungen für die Führung der Partei, wie sie nicht erst jetzt nach der Wahlniederlage im Saarland auftraten. Die von uns angesprochenen Probleme hofft man offenkundig nun durch Personalien zu lösen. Auf welche Weise dies geschehen soll, ist höchst merk-, mindestens fragwürdig. Der Verdacht einer Inszenierung soll hier ausgesprochen sein.

Eben: Sagen, was ist!

Berlin, den 4. April 2022

Hans Modrow

Mitglied der SED von 1949 bis 1989

Mitglied der SED-PDS 1989/90

Mitglied der PDS von 1990 bis 2007

Mitglied der Partei Die Linke seit 2007