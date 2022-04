Nachschlag: Auswirkungen der Sanktionen

Martin Wagner/IMAGO Zwar sind die Regale in den Supermärkten in Moskau noch gefüllt, und auch an Importwaren fehlt es nicht, doch die Preise sind wegen der Sanktionen drastisch gestiegen

Von linksliberal bis rechts: Quer durch praktisch alle Lager schreien dieser Tag viele Menschen in der BRD nach noch drastischeren Sanktionen gegen Russland. Ob dieser wildgewordene Haufen weiß, wen die Maßnahmen treffen? Der DLF hat sich im Rahmen einer Minireportage die Frage gestellt – das Ergebnis (wen wundert’s?): Vor allem Geringverdiener, Rentner und junge Menschen leiden unter den Folgen der westlichen Politik. Zwar sind die Regale in den Supermärkten noch gefüllt, und auch an Importwaren fehlt es nicht, doch die Preise sind wegen der Sanktionen drastisch gestiegen, erklärt die Rentnerin Tatjana aus Moskau. Auch die junge Mutter Jana spürt den Preisauftrieb: Für »Windeln und einige kosmetische Artikel« seien ihre Ausgaben um etwa 30 Prozent gestiegen. Auswirkungen haben die Sanktionen auch auf die Menschen, die in den Betrieben arbeiten, die angekündigt haben, ihre Tätigkeit vorübergehend auszusetzen oder sich sogar komplett aus dem Land zurückzuziehen. Ihnen droht der Verlust des Arbeitsplatzes. (rsch)