Hungerkrise systemgemacht

Ahmad Hasaballah/ZUMA Wire/IMAGO Oft zuwenig für alle: Der Kampf ums tägliche Überleben (Gaza-Stadt, 6.4.2022)

Der Druck ist enorm, die Situation akut: Nahrungsmittel sichern, Ernährungssysteme umbauen, Hungersnöte eindämmen. Der Ukraine-Krieg beschleunigt nach Angaben des Direktors des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WEP) in Deutschland, Martin Frick, die Massenverelendung dramatisch. »Je nach Dauer des Krieges könnten zwischen 33 und 47 Millionen Menschen zusätzlich in Hunger und Armut abrutschen«, sagte er am Donnerstag gegenüber dpa. Bereits vor Beginn des Krieges waren rund 280 Millionen Personen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Ein Rekordniveau.

Am Donnerstag kamen die EU-­Agrarminister in Luxemburg zusammen, berieten. Dabei griffen sie einen Vorschlag der EU-Kommission auf, Flächen, die für Umweltmaßnahmen vorgesehen sind, für den Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln zu nutzen, um, wie es heißt, Lieferausfälle auszugleichen. Eine Position, die der agrar- und ernährungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, unterstützt: »Die landwirtschaftliche Erzeugung darf nicht einseitig weiter extensiviert werden, sondern muss nachhaltig erhöht werden«, meinte er gleichentags in einer Mitteilung. Im Klartext: mehr Düngemittel, mehr Pestizide für mehr Ertrag. Nur, solche »ökologischen Vorrangflächen« seien »zumeist die unproduktivsten«, sagte der Agrarökonom Sebastian Lakner von der Uni Rostock zu dpa. Der Extraertrag dürfte gering ausfallen. Vielmehr als Symbolpolitik sei das nicht.

Christian Rehmer ärgert vor allem folgendes: Unter dem Vorwand der Ernährungssicherheit angesichts des Krieges riefen einzelne Interessenverbände und Politiker dazu auf, »geplante soziale und ökologische Verbesserungen in der europäischen und deutschen Agrarpolitik aufzuschieben oder sogar zu streichen«. Das sagte der Leiter Agrarpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Donnerstag im jW-Gespräch. Diese Appelle seien verantwortungslos. Denn: »Es geht nicht um Kleinigkeiten oder gar Luxus, sondern den Schutz von Böden, Gewässern, Biodiversität oder Klima.« Ziel bleibe eine Kreislauflandwirtschaft. Dies sichere künftige agrarische Produktionsgrundlagen für die Bevölkerungsversorgung, erklärte Rehmer.

Einen etwas anderen Ton schlägt Maike Schulz-Broers an. Die Landwirtschaft in der EU solle das leisten dürfen, was notwendig sei, um die weltweite Hungerkrise zu bekämpfen, sagte die Vorsitzende der Landwirteorganisation »Land schafft Verbindung« am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Dazu gehöre auch, ausreichend Düngemittel bereitzustellen. Und: »Umwelt- und Klimaschutz geht mit der Bearbeitung von Flächen einher.«

Gedanken hat sich ferner eine Gruppe von Forschern gemacht. In einem am 1. April verbreiteten offenen Brief an die Bundesregierung steht: Die kurzfristige Freigabe von Brachflächen reiche nicht. Vielmehr brauche es »die rasche Reduktion des Fleischkonsums, der Lebensmittelabfälle sowie des Anbaus von Energiepflanzen für die Bioethanolherstellung«, betonte einer der Autoren, Lukas Fesenfeld von der ETH Zürich.

Den Kern trifft Frick vom UN-Welternährungsprogramm. Global betrachtet gebe es keine Nahrungsmittelknappheit, sagte er. Aber: Horrende Weltmarktpreise und ungerechte Verteilung verursachen regional Hungerkatastrophen.