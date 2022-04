Berg-Karabach: Friedensvertrag geplant

Jerewan. Armenien und Aserbaidschan bereiten nach Angaben aus Jerewan Friedensgespräche im anhaltenden Konflikt um die auch Arzach genannte Region Berg-Karabach vor. Darauf hätten sich Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan und Aserbaidschans Präsident Ilcham Alijew bei Gesprächen unter Vermittlung der EU in Brüssel am Mittwoch verständigt, erklärte das armenische Außenministerium am Donnerstag. Demnach wurden die Außenminister der beiden Länder mit der Vorbereitung betraut. (AFP/jW)