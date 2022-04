Mali: Ermittlungen nach Militäreinsatz

Bamako. Nach Berichten über Massenhinrichtungen von Zivilisten in Mali hat die Justiz des westafrikanischen Landes Ermittlungen eingeleitet. Das Verteidigungsministerium habe »vertiefte Untersuchungen« angeordnet, »um diese Anschuldigungen vollständig zu beleuchten«, erklärte am Mittwoch abend die Staatsanwaltschaft beim Militärgericht in Mopti. Die Stadt liegt in der Nähe von Moura im Zentrum des Landes, wo sich die Taten ereignet haben sollen. Zuvor gab die Armee an, bei einem großangelegten Einsatz 203 Dschihadisten »neutralisiert« zu haben. (AFP/jW)