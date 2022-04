Türkei: Verfahren zu Chaschukdschi beendet

Istanbul. Die türkische Justiz stellt ihre Ermittlungen im Fall des 2018 ermordeten

saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (engl.: Jamal Khashoggi) ein. »Wir haben entschieden, den Fall an Saudi-Arabien zu übergeben«, teilte ein Gericht in Istanbul am Donnerstag mit. Vor dem Gericht hatte im Juli 2020 ein Prozess in Abwesenheit gegen 26 Beschuldigte begonnen. Der 59jährige oppositionelle Chaschukdschi war am 2. Oktober 2018 im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. (AFP/jW)