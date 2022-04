Schweiz sperrt russisches Vermögen in Milliardenhöhe

Bern. In der Schweiz sind mittlerweile russische Vermögenswerte in Höhe von 7,5 Milliarden Franken (7,4 Milliarden Euro) eingefroren. Es handle sich um Gelder auf Bankkonten und um Liegenschaften, die im Zuge von Sanktionen gegen Russland gesperrt wurden, sagte Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft am Donnerstag in Bern. Vor zwei Wochen hatte der Beamte noch von 5,7 Milliarden Franken berichtet. Laut der Schweizer Bankiervereinigung liegen 150 bis 200 Milliarden Franken von russischen Personen auf Schweizer Konten. Derzeit beträfen die Maßnahmen knapp 900 Menschen. (dpa/jW)