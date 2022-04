Äthiopien: Militäroffensive gegen Rebellengruppe

Addis Abeba. Äthiopiens Armee hat eine Offensive gegen die Rebellengruppe Oromo-Befreiungsarmee (OLA) gestartet. Die OLA habe in Oromia, dem größten Bundesland des Landes am Horn von Afrika, in dem sich auch die Hauptstadt Addis Abeba befindet, Zivilisten

getötet und entführt sowie Menschenrechtsverletzungen begangen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Soldaten hätten »mehrere Mitglieder der Rebellengruppe getötet«, sagte Oberst Abebe Geresu, der stellvertretende Sicherheitschef Oromias, nach einem Bericht der

staatlichen äthiopischen Presseagentur. Die Militäroperation konzentriere sich auf die Gebiete Wollega, Guji, West- und Nordshewa. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Äthiopien hat die OLA als terroristische Gruppe eingestuft, nachdem sie sich mit der »Volksbefreiungsfront von Tigray« (TPLF) gegen die Zentralregierung verbündete. (dpa/jW)