Kampf um Deutungshoheit im Netz

imago images / AFLO Der Journalist und Medienaktivist Daisuke Tsuda während eines Vortrags in Tokio (2.9.2019)

Die japanische Medienlandschaft ist um ein Nachrichtenportal reicher: Akira Kimura – emeritierter Politikprofessor der Universität Kagoshima in Südkyushu – hat am 1. April das Independent Speech Forum (Unabhängiges Diskussionsforum) mit News und TV gestartet. Obwohl er sich nicht auf eine politische Richtung festlegen will, gehören seine Themen zum linken Standardrepertoire: Frieden und Menschenrechte, Okinawas US-Militärbasen und die US-Vormundschaft über das Land. Nicht zufällig hat das Portal sein Quartier in Naha, dem Verwaltungssitz von Okinawa, aufgeschlagen.

Eine Person, die die Mediengründung begrüßt, ist der Journalist und Medienaktivist Daisuke Tsuda. Seit Jahren kämpft er für eine stärkere Präsenz linker Medien im Internet, wie er im jW-Gespräch am Sonnabend erklärte. 2013 gründete er selbst ein politisches Medienportal, »Politas TV«.

Jede Woche von Montag bis Freitag sitzt er vor der Kamera, um einen oder mehrere Spezialisten zu einem aktuellen Thema zu befragen. »In Sendungen der Mainstreamfernsehanstalten sind tiefergehende Analysen selten geworden«, meinte der 48jährige. Diese Lücke versucht er zu schließen. Insbesondere interessieren ihn Themen wie Rassendiskriminierung und Hass im Netz. »Politas TV« zählt aktuell rund 3.500 zahlende Abonnenten, die Sendungen können aber auch auf Youtube kostenlos angeschaut werden. Hier erreichen seine Videos oft mehrere zehntausend Klicks. »Noch stecke ich mit meinem Projekt im Minus«, sagte Tsuda. Doch die Situation der linken Internetszene verbessere sich von Jahr zu Jahr.

Allerdings sind es immer noch die Rechten, die die Deutungshoheit im Netz besitzen. Sie bemühten sich bereits in den 90er Jahren um eine nachhaltige Internetpräsenz. Hintergrund dieser Entwicklung war der aufkommende Geschichtsrevisionismus der Rechten als Reaktion auf den Erinnerungsboom, der auch Japan erfasste. Nach Ende des Kalten Kriegs, der eine Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs verhindert hatte, hagelte es wegen der japanischen Kriegsverbrechen Kritik, insbesondere von südkoreanischer und chinesischer Seite. Dies bewegte japanische Politiker zu notdürftigen Entschuldigungen, was bei Rechten zu heftigen Reaktionen führte. Da sie sich von den Mainstreammedien ignoriert fühlten, machten sie sich das Internet zunutze, das damals gerade seinen Aufschwung erlebte. Es entstanden die sogenannten Netzrechten (japanisch: Netto-Uyoku). Um die Jahrtausendwende gewannen sie vor allem in anonymen Chaträumen immer mehr an Bedeutung.

Bis heute halten sie etwa das Nanjing-Massaker für eine chinesische Erfindung. Ihr Hass gilt deshalb den Chinesen, aber auch den Koreanern. Außerdem verlangen sie eine Revision der Friedensverfassung und bekämpfen die Antiatombewegung, da sie sich die Option Atomwaffen offenhalten wollen. Mit der Zeit wurden die rechten Onlinediskurse so mächtig, dass viele Zeitungen und TV-Programme sich davon beeinflussen ließen und begannen, japanische Kriegsverbrechen zu tabuisieren und nationalistische Töne anzustimmen. Finanzieller und politischer Druck taten das übrige, um vor allem das Mainstreamfernsehen seiner Funktion als vierte Gewalt im Staate zu berauben. Japan belegte 2021 in der Rangliste der Pressefreiheit unter 180 Ländern bloß den 67. Rang, ein Absturz im Vergleich zu 2010, als es noch auf Platz zehn lag.

Die rechte liberaldemokratische Regierungspartei LDP versuchte außerdem, sich nach 2012 der Netto-Uyoku zu bedienen, und setzt sie bis heute in ihrem »Net Supporters Club« ein. Dort werden Cyberpropaganda und Schmierkampagnen durchgeführt, die sich gegen die Opposition oder kritische Stimmen richten. Gegen diese geballte Kraft hat sich nun in den vergangenen Jahren eine größer werdende linke Internetszene gebildet, die mit Themen wie Frieden, Armutsbekämpfung und Antiatomkraft versucht, sich stärker Gehör zu verschaffen.