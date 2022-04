Nachschlag: Land ohne Linke

IMAGO/Christian Spicker AfD-Funktionär Tino Chrupalla bei einer Pressekonferenz in Berlin (5.4.2022)

Zwei Interviews, ein Interviewer, gleiches Thema. Der erste Mann, den der Rundfunksender da befragt, sagt solche Sätze: »Weitere Waffenlieferungen beenden den Krieg in der Ukraine nicht«, sagt: »Wir brauchen Diplomaten und nicht Waffen, um den Konflikt zu beenden«, sagt: »Wir brauchen eine Friedensrhetorik, keine Kriegsrhetorik«. Der zweite Mann, der eine Viertelstunde später antwortet, gibt sich mit derlei gar nicht erst ab. Ihm geht es nicht um eine Beendigung des Krieges, sondern darum, Russland dauerhaft zu isolieren, die »Verstrickungen der SPD« in eine »falsche« Russland-Politik der Bundesrepublik aufzudecken und schon die nächsten, gegen China gerichteten Schritte vorzubereiten. Wer glaubt, es stünden sich da eine linke, antimilitaristische und eine rechte, bellizistische Stimme gegenüber, irrt. In einem Land ohne Linke repräsentieren hier zwei rechte Parteien unterschiedliche außenpolitische Positionen: AfD-Chef Tino Chrupalla hie, Amtskollege Friedrich Merz von der CDU dort. (brat)