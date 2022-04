imago/ZUMA Press

Kreis schließt sich

Zu jW vom 5.4.: »Verspäteter ›Einzeltäter‹«

Unglaublich. Ich war am Wochenende nach dem Mord an Samuel Yeboah (19. September 1991, jW) auf der Antifa-Demo in Saarbrücken, bei der klar benannt wurde, dass dies eine Tat der Nazistrukturen des Saarlands mit dem Schwerpunkt in Saarlouis war. Nach dem Ende der Demo wurde ich mit einer Gruppe von Teilnehmern auf dem Heimweg festgesetzt. Ergebnis war ein gegen mich und drei andere Genossen geführter vierjähriger Prozessmarathon, wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, da im Nachgang zur Demo eine Nazikneipe in St. Ingbert angegriffen wurde. Die ermittelnden Beamten und die saarländische Justiz waren im Gegensatz zu den Ermittlungen zur Verfolgung der Mörder von Samuel Yeboah voll bei der Sache. Falschaussagen von Nazis wurden gerne genommen, um Antifaschisten zu kriminalisieren. Der Prozess, den wir politisch geführt haben (»Anna und Arthur halten’s Maul«), musste letztendlich in Ermangelung belastbarer Beweise eingestellt werden. Ich habe unsere Prozesserklärung noch hier, in der diese Nazistrukturen, in denen der jetzt Verhaftete tätig war, ausführlich dargelegt wurden. Das ist nun über 30 Jahre her. Ein auch für mich neuer Fakt ist, dass der jetzt Festgenommene laut der aktuell ermittelnden Beamten als Teil übergreifender saarpfälzischer Nazistrukturen gemeinsam mit dem Kerntrio des NSU im Jahre 1996 an einer Demonstration in Worms teilnahm. Da schließt sich der Kreis, der noch einmal deutlich aufzeigt, wie ungehindert diese Mörderbanden in diesem Land agieren konnten und wohl auch noch können. Soviel zum Thema Klassenjustiz.

Carsten Ondreka, Kaiserslautern

Gefangen in Echokammer

Zu jW vom 5.4.: »Was geschah in Butscha?«

Da ich kein Journalist bin, kann ich frei von der Leber weg spekulieren. Was Herr Lauterbach anführt – der Gedanke kam mir auch. Es ist ja bekannt, dass sich die Ukrainer an Kollaborateuren rächen wollen. Selenskij selbst hat markige Worte benutzt, als er mit »hartem Vorgehen« gegen Kollaborateure gedroht hat. Natürlich muss das nicht heißen, dass die überall an Ort und Stelle erschossen werden, nur wird man sich ausmalen können, dass sich auf den unteren Ebenen hier und da der Zorn gegen die Landesverräter durchaus auch ohne Gerichtsverhandlung entladen kann. Russlandfreundliche Ukrainer wurden auch schon vor dem Krieg gerne als »Russenknechte« verunglimpft, der Hass auf sie wurde durch den Angriff Russlands nur noch verstärkt. Von daher ist der Gedanke, dass manche ukrainische »Patrioten« die Gelegenheit des Kriegszustandes nutzen, sich dieser »volksfeindlichen« Elemente zu entledigen, nicht gänzlich abwegig. Erst recht, wenn man die Leichen hinterher den Russen in die Schuhe schieben kann und zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, denn das Ganze ist ja auch ein Informations- und Propagandakrieg, in dem normalerweise alle Seiten lügen. Die Verteidiger wähnen sich freilich im moralischen Recht, es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen zu dürfen (es ist ja für den guten Zweck). Wie gesagt, ich spekuliere und arbeite nur mit Informationen aus zweiter und dritter Hand. Das Problem ist, dass man die Wahrheit wohl gar nicht mehr herausfinden können wird. Für den Westen ist klar, wer der Schuldige ist. Die Ermittlungen vor Ort, die jetzt in den Händen der Ukrainer liegen, werden garantiert nicht ergebnisoffen geführt. Die Scharfschützen vom Maidan 2014 laufen ja auch immer noch frei herum ... Die Bewertung des Vorgangs wird wieder nach den Überzeugungen der Konfliktparteien erfolgen und in den medialen Resonanzräumen auch dem jeweiligen Publikum vermittelt. Entsprechend werden wohl die meisten Deutschen der westlichen Bewertung folgen, und in Russland wird man es ganz anders sehen.

Ralf Schuster, Gießen

Treu zur Transatlantifa

Zu jW vom 2./3.4.: »Suche nach dem ­Sargnagel«

Erinnert sich denn keiner daran, dass Russland nur die Umsetzung des Minsk-II-Abkommens durch die Ukraine verlangt hat, also dass der Donbass nicht mehr, wie jeden Tag seit acht Jahren, mit Artillerie beschossen wird und er Autonomie innerhalb der Ukraine bekommt? War das zuviel von der Kiewer Regierung verlangt? Die überwältigende Mehrheit der Ukrainer hat bei beiden Präsidentenwahlen jeweils den Kandidaten gewählt, der Verständigung und Frieden mit Russland versprach, bei der ersten Wahl Poroschenko, bei der zweiten Wahl Selenskij. Beide haben ihr Versprechen nicht eingehalten, wahrscheinlich nicht einhalten können, denn die faktische Macht in der Ukraine haben die NATO (vor allem die USA: Biden, als Vizepräsident Obamas »Prokonsul« der Ukraine, hat sich öffentlich damit gebrüstet, die Entlassung des ukrainischen Generalstaatsanwalts durchgesetzt zu haben, der seinen Sohn wegen Korruption vor Gericht bringen wollte, und das Telefonat von Trump mit Selenskij, das veröffentlicht wurde, um Trump einen Strick daraus zu drehen, zeigt einen untertänig auftretenden Selenskij). Ich habe den Verdacht, dass auch die führenden Köpfe der Linken sich hauptsächlich aus unseren propagandistischen Medien informieren und unbedingt zur Transatlantifa gehören wollen.

Erwin Tegtmeier, Mannheim

Schaden für Fridays

Zu jW vom 1.4.: »Waffen für Kiew«

(...) Auch Luisa Neubauer (Fridays for Future/Die Grünen) befürwortete am 31. März bei Maybrit Illner die Waffenlieferungen an die Ukraine unter Hinweis auf das Selbstverteidigungsrecht. Was für ein Unsinn! (…) Krieg aber ist zutiefst umweltzerstörend. Ohne Waffen keine Zerstörung! (…) Sie schadet Fridays for Future.

Lothar Böling, Düren

Gegen Kriegstreiberei

Zu jW vom 30.3.: »Auf dem Rücken der Ukraine«

Seit Beginn des Ukraine-Konflikts ist das der erste logisch und sachlich richtige Bericht, den ich lese. Werde die junge Welt abonnieren, weil ich der kriegstreiberischen Westmedien überdrüssig bin.

Daniela Nicole Mueller, Nussloch