Weiter am Nasenring

Monus Marton/REUTERS Gedrückte Stimmung nach Wahlschlappe der Opposition in Ungarn (Budapest, 3.4.2022)

Alle vier Jahre dasselbe – und doch wollte es niemand glauben: Die Kinnladen hingen tief im ungarischen Oppositionslager, nachdem am Sonntag abend die ersten Hochrechnungen veröffentlicht wurden. Viktor Orban bekommt eine fünfte Amtszeit und wird seine Gegner im Inland weitere vier Jahre mit einer Zweidrittelmehrheit am Nasenring durch die Manege führen.

Das Ergebnis der vereinten Opposition ist sogar noch schlechter als bei allen Wahlen in den vergangenen 20 Jahren, als die Parteien noch offener miteinander konkurrierten. Die vielgepriesene Koordination unter den Orban-He­rausforderern hat sich als stumpfes Schwert erwiesen: Ihr Versuch, dem Regierungschef das Wasser abzugraben mit dem braven Konservativen Peter Marki-Zay, der nichts anders, aber alles besser als Orban machen wollte, ist fürchterlich gescheitert. Die Zusammenarbeit der Liberalen mit den Rassisten von Jobbik wurde abgestraft. Sie hat nicht den gemeinsamen Willen unterstrichen, sondern Beliebigkeit und Ignoranz ausgestrahlt.

Derweil steht fest: Orbans Lager steht granitfest hinter ihm. Keine Kritik aus Brüssel, kein Vergleich mit Wladimir Putin und auch nicht die zigste Enthüllung über Korruption bringt es davon ab, ihn zu wählen. Er genießt große Zustimmung, nicht zuletzt auch wegen der großzügigen Steuergeschenke vor den Wahlen – wer die Zeche am Ende allerdings bezahlt, ist unklar. Stabil ist seine Basis aber vor allem bei den Ärmsten: In den einkommensschwächsten Gemeinden hat die Regierung überlegen gewonnen. Von der Opposition erhofft man sich dort nichts – die hat nur mehr EU und mehr NATO zu bieten. Damit lockt sie die unzähligen Verlierer des Orbanschen Neofeudalismus nicht hinter dem Ofen hervor. Im Gegenteil: Es zieht eine neue faschistische Kraft ins Parlament.

Für die liberale Opposition ist es unmöglich zu erkennen, dass das Land nach Strich und Faden vom Westen über den Tisch gezogen wird und wurde und Orban die Konsequenz dessen ist. Statt dessen spielt sie sich als Gewissen der Nation auf und lässt jeden noch so beknackten Artikel aus der BRD usw. übersetzen, um den Menschen unter die Nase zu reiben: Schämt euch, so denken die da drüben über uns! Nur scheint die Mehrheit das nicht zu jucken.

Es ist tragisch, aber auch mehr als 30 Jahre nach Beginn der kapitalistischen Restauration in Ungarn bleibt für die liberalen Gegner Orbans der einzige Orientierungspunkt ein peinlich naives, idealisiertes Bild des Westens, ein Kanaan, in das sie die Ungarn verzweifelt führen wollen. Wer das in Frage stellt, wird sofort als Orban-Kollaborateur abgestempelt – eine denkbar schlechte Ausgangslage für Linke. Diejenigen, die an dem Bild festhalten, konnten sich zumindest einige Parlamentssitze sichern. Und natürlich Sendezeit zum Klagen in den westlichen Medien – immerhin etwas.