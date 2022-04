Nachschlag: Druckfrisch durch die Nacht

imago images/Matthias Koch Auch tagsüber eisern unterwegs: Olaf Forner

Reporter Matthias Dell begleitet Olaf Forner durch den Abend in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg. Der Mann – auch bekannt unter seinem Spitznamen »Tazunioner«, was schon viel über seine Vorlieben sagt – ist eine Institution in den Kneipen. Sein Job ist retro im besten Sinne – er verkauft druckfrische Zeitungen des nächsten Tages an die Gäste und tingelt von Lokal zu Lokal. Oft gibt es ein großes Hallo, wenn Olaf durch die Tür kommt. Was früher ein nicht unbedeutender Geschäftszweig war, ist heute im Aussterben begriffen: »300 bis 400 Leute waren wir vor 25 Jahren, jetzt sind wir noch acht.« Und sein Job ist mittlerweile Hobby. Denn die Zeitungen werden ihm längst nicht mehr aus der Hand gerissen, oft lässt er nur eine Ausgabe am Tresen liegen. Da gebe es die, »die sich komplett vom Papier abgekoppelt haben«, ausländisches oder einfach zu junges Publikum. Lieber Olaf, auch wenn Du die junge Welt aus mir völlig unerfindlichen Gründen nie im Angebot hast: Bitte mach noch eine Weile! (mme)