Raus aus der Schockstarre

Cate Le Bon Tischlern oder Musik machen, das ist hier die Frage: Cate Le Bon

Ob es irgendwann einmal eine Genreklammer all der Pop­platten geben wird, die während des ersten Lockdowns komponiert und/oder eingespielt worden sind? Wollten sich etwa Studierende des Essener Folkwang-Instituts für Popmusik an jenem Sujet als mögliche Masterarbeit versuchen, täten sie gut daran, Cate Le Bons metaphernreiches sechstes Solowerk »Pompeii« unter die Lupe zu nehmen. Und sich dabei möglichst auch mit der Genese des Vorgängeralbums »Reward« (2019) zu befassen, das die seit neun Jahren in Kalifornien lebende Waliserin erst aufnahm, nachdem sie sich eine rund anderthalb Jahre währende Auszeit verordnet hatte.

Wenngleich die Resonanz auf Le Bons hypnotische Postpunkpsychedelia (die durch abgeklärt-offenherzige Einblicke in den Beziehungsalltag multitalentierter Künstlerpärchen stets die entscheidende Humorkomponente bekam) mit jedem Album wuchs, nahm die damalige Mittdreißigerin wahr, wie sie der Trott alternierender Tournee- und Veröffentlichungstermine zu zermürben drohte. Statt etwa mit ihrem Lebensgefährten Tim Presley (White Fence) die Songs ihres schön scheppernden Gemeinschaftsprojekts Drinks unter noch mehr Leute zu bringen, zog es Cate Le Bon 2018 vor, in der nordenglischen Grafschaft Cumbria einen Tischlereikurs zu beginnen – und auch erfolgreich (mit einem apart designten Sitzmöbel als Gesellinnenstück) abzuschließen.

Ihre Gabe, pointierte Bläserarrangements zu schreiben, machte sich auch der in Island lebende US-Sänger John Grant zunutze, indem er Le Bon gleich als Produzentin seines jüngsten Albums »Boy From Michigan« engagierte. Im Anschluss an jene Aufnahmesession im Frühjahr 2020 wollten Le Bon, Presley und der Toningenieuer Samur Khouja eigentlich nach Kalifornien zurückkehren. Doch die drei konnten sich dann schon glücklich schätzen, überhaupt noch in Wales angekommen zu sein. So wurde schließlich die alte Wohnung in Cardiff von Cate Le Bons frühem Förderer Gruff Rhys, in der sie bereits fünfzehn Jahre zuvor an ersten Demos feilte, der Ort, an dem die Lieder von »Pompeii« komplett – bis auf die elektronisch transferierten Schlagzeugspuren und später aufgezeichneten Saxophone –von ihr allein eingespielt wurden.

Nun ist die Situation der vor über 2.000 Jahren vom Vesuvausbruch überraschten Bewohner Pompejis wohl nur bedingt vergleichbar mit der vermeintlich stillstehenden Zeit zu Beginn der weltweiten Pandemie. Doch das gravitätisch intonierte und dann sich zögerlich mit drollig klingenden Synthiewattebäuschen aufblähende Titelstück ist wohl auch eher als Gedankenspiel zu verstehen über »Städte, auf monumentalem Zorn gebaut«, deren Fragiliät allzu gern übersehen wird – bis etwas bis dahin scheinbar Unvorstellbares eintrifft. Verglichen mit den einnehmend versöhnlichen Weisen von »Reward« drücken die neun neuen Stücke auf »Pompeii« deutlich mehr Unbehagen aus und erinnern oft an basslastige New-Wave-Nummern wie sie etwa Bill Nelson mit seinem Saxophon spielenden Bruder Ian in den späten 1970er Jahren schuf. Wenn der Viersaiter dann – wie in »Moderation«, wo das gesellschaftliche »Festhalten am Widerstand«, was Verzichtsmaßnahmen betrifft, kokett karikiert wird, oder im gleichermaßen funky wie kakophonisch wabernden »Remembering Me« – mit Plektrum bearbeitet wird, können die Lieder auch auf der Tanzfläche bestehen. Und in »Harbour«, dem vielleicht schönsten Stück der Platte, lässt Le Bon durchblicken, für welche Art von Komplimenten sie empfänglich ist: »What you said was nice, when you said my heart broke a century«.