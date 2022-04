Die Rivalen ausspielen

Yin Bogu/XinHua/dpa Gipfel ohne offizielle Erklärung: Chinas Präsident Xi Jinping (oben) mit EU-Vertretern Ursula von der Leyen und Charles Michel

Ein eskalierender Großkonflikt ist ihr wohl nicht genug: Die EU, die Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges mit allen Mitteln unterhalb des Kriegseintritts mit eigenen Truppen bekämpft, verschärft jetzt auch die Spannungen in ihrem Verhältnis zu China. Dies ist das Ergebnis des nur virtuell abgehaltenen EU-China-Gipfels vom vergangenen Freitag. Der formal gewichtigste Teil des Treffens – ein Gespräch zwischen EU-Ratspräsident Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Chinas Präsident Xi Jinping – dauerte gerade einmal eine Stunde. Eine offizielle Gipfelerklärung, die sonst üblich ist, blieb diesmal aus. Differenzen dominierten – von Handelsfragen über den Kampf gegen die Covid-19-­Pandemie bis hin zum zentralen Thema, dem Krieg in der Ukraine.

Die EU sucht den Krieg zu nutzen, um einen Keil zwischen ihre beiden großen Rivalen zu treiben, zwischen Russland und China. Sie drang auch am Freitag darauf, Beijing müsse sich gegen Moskau positionieren. »Wir haben China aufgefordert, einen Beitrag zum Ende des Krieges in der Ukraine zu leisten«, teilte Ratspräsident Michel nach dem Treffen mit. Die Absicht, die hinter derlei harmlos klingenden Äußerungen steckt, hatte die chinesische Fernsehmoderatorin Liu Xin schon im März auf Twitter auf den Punkt gebracht: »Kannst du mir helfen, deinen Freund zu bekämpfen, damit ich mich dann darauf konzentrieren kann, dich zu bekämpfen?« Xi erwiderte denn auch, wenn die EU wirklich ein baldiges Ende des Krieges wünsche, dann müsse sich auch der Westen bewegen. »Dauerhafter Frieden in Europa« sei nur dann möglich, »wenn die legitimen Sicherheitsinteressen aller relevanten Parteien berücksichtigt werden« – aller, also auch Russlands.

Klaffende Lücke

Von der Leyens wohl wichtigste Forderung am Freitag lautete, China dürfe »zumindest unseren Sanktionen nicht in die Quere« kommen. Das läuft darauf hinaus, dass Beijing die Pläne zur ökonomischen Erdrosselung Russlands tatenlos hinnehmen soll. Insbesondere soll es nicht die klaffende Lücke zu schließen versuchen, die in der russischen Wirtschaft durch die jüngsten sanktionsbedingten Einbrüche im Handel mit dem Westen und durch den Rückzug westlicher Konzerne entstanden ist. An der Schließung dieser Lücke versuchen sich freilich Unternehmen diverser anderer Staaten längst. Indien etwa weitet seine Erdölkäufe in Russland erheblich aus, arbeitet an einem alternativen Zahlungssystem ohne SWIFT und US-Dollar; indische Exporteure bringen sich mit Blick auf den von westlichen Firmen verlassenen russischen Markt in Position. Selbst der NATO-Partner Türkei hält an seinem Russland-Geschäft fest und gewährt zudem sogar russischen Oligarchen Zuflucht.

China hingegen geht bisher recht zurückhaltend vor. Zwar hat sein Botschafter in Moskau, Zhang Hanhui, chinesische Geschäftsleute vor kurzem aufgefordert einzuspringen, wo nach dem Abzug westlicher Unternehmen in Russland Mangel herrscht. Gleichzeitig sind große chinesische Konzerne bemüht, nicht gegen extraterritoriale US-Sanktionen zu verstoßen; vergangene Woche legte beispielsweise der Ölkonzern Sinopec zwei gewaltige Projekte in Russland auf Eis. Neben der Sorge um schmerzliche Sanktionsfolgen dürfte dabei auch eine Rolle spielen, dass Beijing eine Eskalation der Spannungen mit dem Westen zu vermeiden sucht: In den USA, aber auch in Staaten der EU wird längst mit der Ausdehnung der Russland-Sanktionen auf die Volksrepublik gedroht.

Sorge ums China-Geschäft

Sorgen ruft das allerdings auch in der deutschen Wirtschaft hervor, für die ihr China-Geschäft in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Bereits die Tatsache, dass es auf dem EU-China-Gipfel nicht gelungen ist, Fortschritte in Richtung auf die Umsetzung des EU-China-Investitionsabkommens zu erzielen, ist für Firmen aus Europa mit Interessen in der Volksrepublik kein gutes Omen. Die Perspektive, der Westen könne unter Umständen China wie Russland mit Sanktionen zu isolieren suchen, treibt inzwischen manche Unternehmen zur Suche nach Alternativen – allerdings nicht alle. Volkswagen hat Mitte März mitgeteilt, man werde die Konzerntätigkeiten in Europa wegen der hiesigen Instabilität zurückfahren müssen und sie auf anderen Kontinenten ausbauen – in den USA, vor allem aber in China.

Wie sich die Dinge unter Umständen entwickeln können, zeigt die am Freitag auch von der EU aufgestellte Behauptung, China könne Russlands Kriegführung mit der Lieferung von Waffen oder anderen kriegswichtigen Gütern direkt unterstützen. Beijing weist den Vorwurf, für den es nicht den geringsten Beleg gibt, kategorisch zurück. Das wird den Westen jedoch kaum daran hindern, ihn weiter zu erheben und mit ihm bei Bedarf Sanktionen zu begründen. »Kein europäischer Bürger würde es verstehen, wenn es irgendeine Unterstützung für Russlands Fähigkeit geben würde, Krieg zu führen«, erklärte von der Leyen am Freitag und fügte hinzu, der Ukraine-Krieg sei »nicht nur ein entscheidender Moment für unseren Kontinent, sondern auch für unser Verhältnis zur Welt«.