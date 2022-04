imago/ZUMA Press/Montage jW

Arroganz

Zu jW vom 28.3.: Regierungslinke in der Offensive

Ein Ältestenrat soll ein beratendes Gremium sein, weil die »Alten« in der Regel über mehr Erfahrungen verfügen als die Jungen. Solche kann man sich in jungen Jahren nicht anlesen, man muss sie sammeln, und das braucht Zeit. Wenn die Parteiführung der Meinung ist, sie müsse die Mitglieder des bisherigen Ältestenrats gegen andere austauschen – allen voran ihren langjährigen Ehrenvorsitzenden Hans Modrow –, um diese durch solche zu ersetzen, die abnicken, was die Spitzen der Partei sagen und tun, dann hat der Ältestenrat seine Aufgabe verloren. Dann sollte sie ihn doch ganz abschaffen, das wäre wenigstens ehrlich. Wenn man sich die Arroganz leisten kann, auf die Alten zu verzichten, dann muss man späterhin auch das Rückgrat besitzen, allein zu seinen Fehlern zu stehen, wenn der »Karren in den Dreck« geraten ist. Es sei daran erinnert, dass einer der Vorsätze des Sonderparteitages vom Dezember 1989 auch war, das »Abnicken« abzuschaffen und in der Partei den kritischen Dialog zu führen. Fällt die »Jugend« jetzt in alte Muster zurück?

Ralph Dobrawa, Gotha

Folgen

Zu jW vom 29.3.: Bei Embargo droht Kahlschlag

Wenigstens Bundespräsident Steinmeier scheint verstanden zu haben, dass die antirussische Konfrontationspolitik Deutschlands und der NATO sehr unangenehme Folgen auch für unser Land haben dürfte. »Die ganze Wahrheit ist: Viele Härten liegen erst noch vor uns«, so seine Feststellung. Nun werden die Härten ihn und die Regierenden wohl nicht ganz so dramatisch treffen wie die auch ansonsten schon Gebeutelten im Lande. Erste Preiserhöhungen lassen schon heute deutlich spüren, dass der Versuch, eine Weltmacht zu erwürgen, nicht zum Nulltarif zu haben ist. Blechen wird – wie immer in der Geschichte – das einfache Volk. Außer es besinnt sich auf eine einfache Wahrheit: Lasst einzig jene die Kriege bezahlen, die zündelten, die die Glut zum Aufflammen brachten und die am Elend der Völker auch noch zu verdienen gedenken, indem sie Waffen dorthin schaffen, wo gemordet wird.

Joachim Seider, Berlin

Symbole

Zu jW vom 24.3.: CDU-Personal hilft aus

(…) Wo es Peter Hauk (CDU) für zumutbar hält, die Heizung auf 15 Grad zu drosseln, obwohl da bereits in der Wohnung Feuchtigkeitsschäden auftreten, da wird es schwierig, Verständnis für Volksvertreter aufzubringen. Als Minister in Baden-Württemberg für Landwirtschaft zuständig, ist er aus Gründen des Tierwohls verpflichtet, Babyschweinen eine deutlich höhere Wohlfühltemperatur mittels Rotlichtlampe zuzubilligen. Mieter können sich derweil fragen, was ihnen besser gefällt: eine Räumungsklage wegen nicht gezahlter Miete oder wegen verursachter Feuchtigkeitsschäden.

Grüne, SPD, erst recht CDU und FDP lassen dem Volk keine Chance. Der anhaltende Vermögenszuwachs bei den Energieunternehmen ist nur möglich, wenn der Krieg in der Ukraine möglichst lange weitergeführt wird und damit eine Begründung für den Kohle- und Gasboykott gegen Russland gegeben ist. Symbolisch gesprochen zeigen Vermietergesellschaften und Parteien im Interesse der Aktionäre den Demonstranten den nackten Hintern verbunden mit der Forderung »Leckt uns am A…«. Das könnte man denen nachts auf die Fassade projizieren verbunden mit der Mitteilung: »Habe es bedauerlicherweise versäumt, am 1. April die Miete zu überweisen, hoffe, dass Sie Verständnis für meine andauernde Notlage aufbringen können.«

Peter Groß, Bodenseekreis

Lücken

Zu jW vom 24.3.: Ausgrenzung schwierig

Russland vom Westen abzuschneiden ist kein intelligenter Vorschlag. Er ist eher Ausdruck von Dummheit. Wahrscheinlich wird es noch etwas dauern, bis das ganze Ausmaß der bisher gegen Russland verhängten Sanktionen auch auf die Verursacher zurückschlägt. Schon jetzt ist festzustellen, dass es innerhalb der Wirtschaft zu Lieferproblemen und Produktionsausfällen kommt. Noch versucht man diese zu verbergen. Doch im Einzelhandel tun sich inzwischen unerklärliche Lücken in den Regalen auf, die nichts mit Hamsterkäufen bei Sonnenblumenöl und Mehl zu tun haben. Allein steigende Energiepreise treffen jeden. Ohne Gas, Öl und Kohle aus Russland aber wäre die EU-Wirtschaft längst erledigt.

In einer globalisierten Welt ist nicht immer abzusehen, was voreilig verhängte Sanktionen für Spätfolgen haben. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass bei allen schmutzigen US-Kriegen Russland immer Energie geliefert hat. Die Weltwirtschaft also immer funktionierte. Der sich bereits jetzt abzeichnende Wirtschaftskrieg könnte schnell ausufern und weitere militärische Konflikte auslösen. Möglicherweise an Orten, an die jetzt noch keiner denkt. Es wäre besser, wenn man wieder von der Palme herunterkäme, auf die man übereilt geklettert ist. Noch mehr Waffenlieferungen an die Ukraine sind schon jetzt das falsche Mittel. Nicht nur 3,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine wollen dauerhaft versorgt sein.

Lothar Böling, Düren

Angst

Zu jW vom 25.3.: Schulterkraxlerin des Tages: Annalena Baerbock

Was den westukrainischen Neofaschisten der Verbrecher Stepan Bandera, ist unserer außenpolitischen Russland-Hasserin und -Hetzerin offenbar die Massen- und Kindesmörderin Madeleine Albright als großes »moralisches Vorbilder«. Das verschlägt einem nicht nur komplett die Sprache. Der bloße Gedanke, dass so jemand bundesdeutsche Außenpolitik betreibt und somit über Krieg und Frieden, also unser aller Zukunft und die unserer Kinder, mitbestimmen können soll, lässt einen geradezu erschaudern und vor Angst erstarren.

Reinhard Hopp, Berlin