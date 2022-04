Kurzarbeit bei Ford in Köln

Köln. Wegen Lieferengpässen fährt der US-Autobauer Ford in der BRD wieder seine Produktion herunter. Für die kommende Woche sei Kurzarbeit beantragt worden, und die Montage des »Fiesta« ruhe dann, sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag. Gründe nannte sie nicht. Laut Bild liegt das an Bauteilen, die ein Zulieferer in der Ukraine herstellt. Unter anderem geht es um Kabelbäume. Außerdem sind weiterhin Halbleiter aus Asien ein knappes Gut. (dpa/jW)