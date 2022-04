Preisschock im Supermarkt

Wolfgang Rattay/REUTERS Weiter nach oben: Die Lebensmittelpreise gehen künftig nur in eine Richtung

Nach bereits drastisch gestiegenen Energiekosten kommen auf die Bürger der Bundesrepublik weiter steigende Lebenshaltungskosten zu. Verschiedene Handelsgrößen kündigten am Freitag enorme Erhöhungen der Lebensmittelpreise an. Durch die gestiegenen Energiepreise hätten diese bereits im vergangenen Jahr um fünf Prozent angezogen, sagte Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), am Freitag der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es sei nun eine »zweite Welle der Preissteigerungen« zu erwarten, die »mit Sicherheit zweistellig« ausfallen werde, so der HDE-Präsident. Bei Lebensmittelpreisen sei vorerst »keine anhaltende Abwärtsbewegung« zu erwarten.

Der Lebensmittelkonzern Aldi kündigte am Freitag an, tierische Produkte wie Fleisch, Wurst und Butter ab Montag »deutlich teurer« zu verkaufen, wie Aldi-Nord-Sprecher Florian Scholbeck gegenüber dpa erklärte. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zuvor berichtet hatte, plant Konzernschwester Aldi Süd ebenfalls, die Preise anzuheben. Auch die Rewe-Gruppe kündigte künftig höhere Verkaufspreise an und begründete diese mit gestiegenen Kosten »bei Rohstoffen, Energie und Logistik sowie Preiserhöhungen der Lebensmittelindustrie und Lieferanten«, wie ein Sprecher der Gruppe mitteilte. Aldi-Sprecher Scholbeck begründete die Steigerungen des Discounters mit gestiegenen Kosten in der Lieferkette. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine gebe es »Sprünge bei den Einkaufspreisen, die wir so noch nicht erlebt haben«. Landwirte in der Viehhaltung und die fleischverarbeitende Industrie bekämen die deutlichen Preissteigerungen bei Futter- und Düngemitteln zu spüren.

Diskussionen um Kostensteigerungen und Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Landwirtschaft begleiteten auch die am Freitag in Magdeburg zu Ende gegangene Agrarministerkonferenz, deren Ergebnisse erst nach jW-Redaktionsschluss bekanntgegeben wurden. Einige Agrarverbände hatten bereits vor der Konferenz gefordert, den Ausfall ukrainischer Ernten und Exporte durch eine Intensivierung der Produktion und den Anbau auf ökologischen Vorrangflächen auszugleichen. Die Auswirkungen dürften hierzulande aufzufangen sein. Es dürfte Länder beispielsweise in Nordafrika hart treffen, die bislang bis zu 80 Prozent ihrer Getreideeinfuhren aus der Ukraine bezogen. Der Konferenzvorsitzende und Agrarminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), hatte am Donnerstag im Interview beim MDR geäußert, die Konferenz werde vom Krieg »überlagert«. Ökologische Vorrangflächen wolle der Minister nicht nur für den Anbau von Futter, sondern auch für die Nahrungsmittelerzeugung freigeben. Man könne es »niemandem erklären«, dass hierzulande Böden ungenutzt blieben »und andere Menschen Hunger leiden«.

Eine Intensivierung der Landwirtschaft und die Schleifung ökologischer Auflagen mit drohenden Hungersnöten zu begründen spiele »eine Krise gegen die andere aus« und sei »inhaltlich unsinnig«, sagte Reiko Wöllert, stellvertretender Bundesvorsitzender und thüringischer Landesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), gegenüber jW. Es sei bekannt, dass ein Umbau der Landwirtschaft notwendig sei, keine intensivere Produktion, die keinen Hunger bekämpfe. »Die Frage ist: Wieviel Getreide landet bei uns auf dem Teller, und wieviel landet im Trog«, so Wöller. Es sei notwendig, dass insgesamt weniger Tiere gehalten werden, »aber die Bäuerinnen und Bauern müssen mit ihren Betrieben weiterhin bestehen können«.

Es komme jetzt darauf an, dass das Geld »nicht in der Vermarktungs- und Verarbeitungskette hängenbleibt«, sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, am Freitag. Preissteigerungen seien aber ein folgerichtiger und notwendiger Schritt. Die »ohnehin viel zu niedrigen Erzeugerpreise« müssten »deutlich erhöht werden«, sagte Ottmar Ilchmann, Milchviehhalter und Vorsitzender der AbL Niedersachsen am Freitag zu jW. Viele Bäuerinnen und Bauern kämen durch die »bisher nicht gekannten Kostensteigerungen« in Existenznot. Lebensmittelkonzerne und viele Verarbeiter könnten einen Teil dieser Steigerungen »sicher« durch »Verringerung ihrer üppigen Handelsspannen ausgleichen«. Das Geld müsse »auch an die Bäuerinnen und Bauern weitergeben« werden, gleichzeitig müsse »die Politik für einen Ausgleich für einkommensschwächere Haushalte sorgen«.