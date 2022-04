Suche nach dem Sargnagel

Mike Schmidt/imago images Ratlos: Susanne Hennig-Wellsow, Janine Wissler und Dietmar Bartsch (Berlin, 27.9.2021)

Die Partei Die Linke befindet sich nach einer langen Reihe von Niederlagen bei Bundestags- und Landtagswahlen, die mit dem Kollaps bei der Wahl im Saarland am vergangenen Sonntag ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, in der schwersten Krise seit ihrer Gründung. Am Wochenende finden gleich drei Landesparteitage statt, bei denen mit Debatten über die Lage und die zukünftige Ausrichtung der Partei zu rechnen ist. Gerade erst haben die Parteitage in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, dass sich auch in überwiegend »regierungslinken« Landesverbänden, die bislang vor allem durch innerparteiliche Friedhofsruhe aufgefallen waren, erhebliche Spannungen aufgebaut haben.

Beim Berliner Landesparteitag am Sonnabend wird es insbesondere um die Bewertung der ersten 100 Tage des neuen »rot-grün-roten« Senates und die zukünftige Aufstellung in der Landesregierung gehen. In einem Leitantrag des Landesvorstandes wird die Erwartung beschrieben, dass »wir das strategische Dreieck aus Protest, konkreter Verbesserung der Lebenssituation und transformatorischen Projekten ausbalancieren«. Zum Umgang mit dem erfolgreichen Volksentscheid »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« heißt es darin, mit ihm »im Rücken« wolle man »alle denkbaren Wege und Möglichkeiten in das politische Handeln der Koalition tragen, Mieten zu begrenzen, Verdrängung zu verhindern und Menschen Sicherheit zu geben, damit ihre Wohnung weiterhin ihr Zuhause ist«. Hinsichtlich der Umsetzung wird auf die vom Senat eingesetzte »Expertenkommission« verwiesen, deren Arbeit man »öffentlich begleiten« wolle. Etwas entschiedener wirkt ein Antrag mehrerer Delegierter, in dem ein klares Bekenntnis zur Umsetzung des Volksentscheids eingefordert wird. Verlangt wird außerdem die Einrichtung eines Arbeitskreises, der die Arbeit der Kommission im Auge behält und mindestens alle zwei Monate parteiöffentlich berichtet.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine haben mehrere Delegierte einen Antrag eingebracht, in dem die Partei aufgefordert wird, sich »allen Erscheinungen der Russophobie und der Relativierung des Nazismus im Kontext der Ereignisse in der Ukraine« entgegenzustellen. In einem anschließend eingereichten, deutlich längeren Antrag des Landesvorstandes zu dem Gegenstand ist die »Relativierung des Nazismus« kein Thema.

»Stärken« will der Landesvorstand ausweislich seines Leitantrages die kriselnde Partei durch »radikale Realpolitik«. Insbesondere sollen die »mitregierenden Landesverbände« Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Berlin gemeinsam ihre Erfahrungen in die laufende Debatte einbringen.

Viele Delegierte dürften das Bedürfnis haben, kritischer über die Lage der Partei zu diskutieren. Stephan Jegielka, Delegierter aus dem Bezirk Mitte, unterstrich am Freitag gegenüber jW, dass sich die Partei in einer Krise befinde. Grundsätzliche Fragen hinsichtlich der Ausrichtung seien »seit Jahren nicht geklärt«. Der aktuell vorangetriebene Versuch, die Partei »außenpolitisch auf NATO-Kurs zu bringen«, könne im Erfolgsfall zum »Sargnagel« werden. Einige führende Genossinnen und Genossen hätten »mit der Wirklichkeit ›da draußen‹ eigentlich nichts mehr zu tun«. In Berlin spitzten sich alle Auseinandersetzungen auf die Frage des Umgangs mit dem Volksentscheid zu; sobald offensichtlich werde, dass dieser »faktisch mit dem Regierungseintritt der Linken bereits versenkt wurde«, werde das »den bisher relativ stabilen Landesverband nachhaltig schädigen« – mehr als die großflächige Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände unter der Regie des SPD-PDS-Senates von einst, meint Jegielka.

Auch bei dem Landesparteitag in Baden-Württemberg wird der Krieg in der Ukraine ein Thema sein. In einem Initiativantrag der Landesarbeitsgemeinschaft Frieden heißt es: »Eine der Ursachen dieses Konfliktes ist die NATO-Osterweiterung und das Auslaufenlassen bzw. Kündigen von Rüstungskontrollverträgen. Die kompromisslosen Haltungen aller Seiten (EU, Russland, NATO) verbauten die Möglichkeit für eine friedliche Deeskalation.« In einem konkurrierenden Antrag ist dagegen von »Putins imperialistische(n) Großmachtphantasien«, aber nicht von der NATO die Rede.

In einem Antrag aus der Parteiströmung Antikapitalistische Linke wird der Landesvorstand aufgefordert, Kontakt mit dem Berliner Landesverband aufzunehmen, um Klarheit über dessen Umgang mit dem Volksentscheidergebnis zu erlangen; gleichzeitig soll der Landesvorstand gegenüber dem Parteivorstand darauf dringen, dass dieser sich »mit möglichen bundesweiten Auswirkungen der Politik in einem Bundesland auf die Linke insgesamt« befasst.

Der Landesparteitag in Brandenburg, wo die Partei bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr das schlechteste Ergebnis aller ostdeutschen Länder eingefahren hatte, ist vor allem ein Wahlparteitag. Die bisherige Kovorsitzende Anja Mayer tritt nicht mehr an; Katharina Slanina bewirbt sich erneut. Auch der Fraktionschef im Potsdamer Landtag, Sebastian Walter, will Landesvorsitzender werden – ebenso wie der ehemalige Bundestagsabgeordnete Norbert Müller.