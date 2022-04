Fränkische Faschistin rechtskräftig verurteilt

Karlsruhe. Eine Faschistin aus Franken, die Drohschreiben verschickt und einen Anschlag geplant hatte, ist rechtskräftig zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe teilte am Freitag mit, dass die Überprüfung des Urteils des Münchner Oberlandesgerichts von Ende Juli 2021 »keinen Rechtsfehler zu ihrem Nachteil ergeben« habe. Die Frau hatte zwischen Dezember 2019 und März 2020 Drohungen an einen fränkischen Landrat, einen Bürgermeister, eine türkisch-islamische Gemeinde und einen Flüchtlingshilfeverein geschickt. Später hatte sie einen tödlichen Anschlag auf Repräsentanten des Staates oder Menschen muslimischen Glaubens geplant. (dpa/jW)