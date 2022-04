Inflation im Euro-Raum auf 7,5 Prozent

Luxemburg. Im Euro-Raum hat sich der Höhenflug der Verbraucherpreise fortgesetzt und die Inflation auf ein Rekordhoch getrieben. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Die Inflationsrate im Euro-Raum war seit Einführung der Gemeinschaftswährung im Jahr 1999 nie so hoch. Getrieben wurde die Teuerung einmal mehr durch einen extrem starken Anstieg der Preise für Energie, die sich zum Vorjahresmonat um 44,7 Prozent verteuerten. Lebens- und Genussmittel waren im März fünf Prozent teurer als vor einem Jahr.(dpa/jW)