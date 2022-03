Petition zum »Trans Day of Visibility«

Berlin. Neben verschiedenen Demonstrationen zum internationalen Tag für die Sichtbarkeit von transgeschlechtlichen Personen sollte am Donnerstag in Berlin auch eine Petition an die Bundesregierung überreicht werden. Die 18jährige Aktivistin und Initiatorin Emma Kohler erklärte vorab, dass sie mehr als 85.000 Unterschriften für ihre Petition »Selbstbestimmung 2022« gesammelt habe. Sie fordert: »Trans* Personen in Deutschland warten seit Jahrzehnten auf eine Abschaffung der Diskriminierung durch das sogenannte Transsexuellengesetz. Wir brauchen Selbstbestimmung, noch in diesem Jahr!« (jW)