Die arbeitende Frau

imago/United Archives International »Militanz der arbeitenden Frau«: Demonstration von Arbeiterinnen der Putilow-Werke am 23. Februar 1917 in Petrograd (St. Petersburg)

Am 31. März 1872 wurde die russische Revolutionärin und Frauenrechtlerin Alexandra Michailowna Kollontai in Sankt Petersburg geboren. Aus diesem Anlass dokumentiert jW in gekürzter Fassung eine Rede Kollontais zum Internationalen Frauentag 1920. Der vollständige Text ist in englischer Übersetzung auf dem Portal ­»marxists.org« zu finden.

Der erste Internationale Frauentag fand 1911 statt. Sein Erfolg übertraf alle Erwartungen. Deutschland und Österreich waren am Weltfrauentag ein einziges brodelndes, bebendes Meer von Frauen. Überall wurden Versammlungen organisiert – in den kleinen Städten und sogar auf den Dörfern waren die Säle so voll, dass man die männlichen Arbeiter bitten musste, ihre Plätze für die Frauen freizugeben.

Dies war sicherlich der erste Beweis für die Militanz der arbeitenden Frau. Die Männer blieben zur Abwechslung zu Hause bei ihren Kindern, und ihre Frauen, die gefangenen Hausfrauen, gingen zu den Versammlungen. Bei der größten Straßendemonstration, an der 30.000 Menschen teilnahmen, beschloss die Polizei, die Transparente der Demonstranten zu entfernen: Die Arbeiterinnen setzten sich zur Wehr. In dem darauf folgenden Handgemenge konnte ein Blutvergießen nur durch die Hilfe der sozialistischen Abgeordneten im Parlament verhindert werden.

In der Sowjetrepublik brauchen die arbeitenden Frauen und Bauern nicht für das Wahlrecht und die Bürgerrechte zu kämpfen. Sie haben diese Rechte bereits errungen. Die russischen Arbeiterinnen und Bäuerinnen sind gleichberechtigte Bürgerinnen – in ihren Händen befindet sich eine mächtige Waffe, die den Kampf für ein besseres Leben erleichtert: das Wahlrecht, die Teilnahme an den Sowjets und an allen kollektiven Organisationen.

Aber Rechte allein sind nicht genug. Wir müssen lernen, von ihnen Gebrauch zu machen. Das Wahlrecht ist eine Waffe, die wir zu unserem eigenen Nutzen und zum Wohle der Arbeiterrepublik beherrschen lernen müssen. In den zwei Jahren der Sowjetmacht hat sich das Leben selbst nicht völlig verändert. Wir sind erst dabei, für den Kommunismus zu kämpfen, und wir sind von der Welt umgeben, die wir von der dunklen und repressiven Vergangenheit geerbt haben. Die Fesseln der Familie, der Hausarbeit, der Prostitution lasten immer noch schwer auf der arbeitenden Frau. Die werktätigen Frauen und die Bäuerinnen können sich nur dann aus dieser Situation befreien und die Gleichheit im Leben selbst und nicht nur im Recht erreichen, wenn sie ihre ganze Kraft darauf verwenden, Russland zu einer wahrhaft kommunistischen Gesellschaft zu machen.

Die Frauen des russischen Proletariats, die noch vor nicht allzu langer Zeit die unglücklichsten und unterdrücktesten waren, sind jetzt in der Sowjetrepublik in der Lage, den Genossen in anderen Ländern mit Stolz den Weg zur politischen Gleichheit durch die Errichtung der Diktatur des Proletariats und der Sowjetmacht zu zeigen. Ganz anders ist die Situation in den kapitalistischen Ländern, wo die Frauen noch immer überarbeitet und unterprivilegiert sind. In diesen Ländern ist die Stimme der arbeitenden Frau schwach und leblos. Solange die Macht in den Händen der Kapitalisten und Grundbesitzer liegt, werden keine politischen Rechte die arbeitende Frau aus der traditionellen Position der Sklaverei in Haus und Gesellschaft retten.

Wenn die Aufgabe des »Internationalen Tages der arbeitenden Frauen« früher darin bestand, angesichts der Vorherrschaft der bürgerlichen Parlamente für das Wahlrecht der Frauen zu kämpfen, so hat die Arbeiterklasse jetzt eine neue Aufgabe: die Organisation der arbeitenden Frauen um die Kampfparolen der Dritten Internationale. Anstatt sich an der Arbeit der bürgerlichen Parlamente zu beteiligen, hört auf den Aufruf aus Russland:

»Arbeitende Frauen aller Länder! Organisiert eine einheitliche proletarische Front im Kampf gegen diejenigen, die die Welt ausplündern! Nieder mit dem Parlamentarismus der Bourgeoisie!«

Die arbeitende Frau wird zuhören und diesen Ruf für richtig halten. Bis vor kurzem dachten sie, dass ihr Leben leichter und die Unterdrückung durch den Kapitalismus erträglicher wäre, wenn sie nur ein paar Vertreter ins Parlament schicken könnten. Jetzt wissen sie das Gegenteil.