Journalismus gegen die Ohnmacht

Javed Dar/imago/Xinhua Den Unterdrückten und Bedrohten eine Stimme geben: Protest in Srinagar gegen Vergewaltigungen und Femizide (17.4.2018)

Die Journalistinnen der indischen Zeitung Khabar Lahariya, zu deutsch »Nachrichtenwellen«, schreiben aus dem ländlichen Indien über lokale Geschichten des Alltags und geben ihnen dadurch die Relevanz, die sie haben sollten, wie die Reporterinnen selbst sagen. Die Realitäten vor Ort bedeuten, dass dies allzuoft Geschichten über Vergewaltigungen und Femizide sind. Über die tägliche Diskriminierung der unteren Kasten. Oder über Dörfer, die vom Abwassersystem abgeschnitten sind.

Der Dokumentarfilm »Writing With Fire«, der in diesem Jahr für einen Oscar nominiert gewesen ist, hat dazu geführt, dass Khabar Lahariya weltweit Beachtung fand. Die Arbeit der Journalistinnen, die mit ihrer Berichterstattung lokale Machtstrukturen herausfordern, bleibt trotzdem gefährlich. Drohungen sind an der Tagesordnung. Bereits am 26. November 2021 erklärte Meera Devi, die Chefredakteurin von Khabar Lahariya, gegenüber dem US-Radiosender NPR, sie habe ständig Angst um sich und ihre Familie. Es sei »herausfordernd, diejenigen befragen zu müssen, die sich selber als hochkastig bezeichnen, die dreist sind und mächtige politische Positionen innehaben und die in der gleichen Nachbarschaft leben können wie ich«.

Mit solchen Geschichten ist die Zeitung seit 2002 immer größer geworden und erreicht mittlerweile eine treue Leserschaft in den ländlichen Gegenden des Bundesstaats Uttar Pradesh sowie ganz Indiens. Auf Youtube werden ihre Videos im Durchschnitt zehn Millionen Mal pro Monat angeklickt. Die Journalistinnen selbst kommen fast alle aus benachteiligten Gruppen. Khabar Lahariya ist die einzige große, von marginalisierten Frauen geführte Zeitung Indiens.

Viele der Journalistinnen sind Dalits, ehemals Unberührbare. Auch wenn die Praxis der Unberührbarkeit in Indien schon lange illegal ist, zeigen Studien immer wieder, dass ein großer Teil der Bevölkerung des ländlichen Indiens Unberührbarkeit noch immer praktiziert und die Diskriminierung weiter stark verbreitet ist. Eine Folge ist, dass in Indien täglich durchschnittlich zehn Dalit-Frauen oder -Mädchen vergewaltigt werden, eine weitere, dass Menschen, die außerhalb ihrer Kaste heiraten, oft verprügelt oder gar umgebracht werden.

Auch Frauen »anderer rückständiger Klassen« (staatlich spezifizierte Bevölkerungsgruppen, die besondere Förderung beanspruchen dürfen) arbeiten bei Khabar Lahariya, ebensowie Musliminnen und Angehörige höherer Kasten. Sie alle sind starker Diskriminierung ausgesetzt, die Gewalt gegen Minderheiten hat sogar noch zugenommen, seit Premierminister Narendra Modi und seine hindu-nationalistische BJP 2014 an die Macht gekommen sind. Der nordindische Bundesstaat Uttar Pradesh, wo Khabar Lahariya aktiv ist, hat weit über 200 Millionen Einwohner und gilt als besonders konservativ.

In Indien ist klar geregelt, wo der Platz von Frauen in der Gesellschaft ist – insbesondere der von Angehörigen der Minderheiten. Die Tätigkeit als Journalistin fordert diese Zuschreibung heraus. Dementsprechend müssen sich Journalistinnen ständig gegen männliche Herablassung, Kastenanfeindungen und Drohungen zur Wehr setzen. Die Bedrohungen kommen indes nicht nur von außen, Frauen werden – über alle Kasten hinweg – auch von Männern in ihren Familien daran gehindert, einen Beruf außerhalb des Hauses anzunehmen.

Die Journalistinnen von Khabar Lahariya haben angesichts ihres Hintergrunds Zugang zu den Bewohnerinnen der extrem patriarchal geprägten Dörfer der Region. Darüber hinaus zeichnet sie ein großes Verständnis für die Themen und Anliegen der unteren Klassen und marginalisierten Gruppen aus. Hinzu kommt, dass sie sich selbst dazu verpflichten, jede Geschichte nach vier Wochen wieder aufzunehmen. So konnten sie beispielsweise erreichen, dass Dörfer an die Stromversorgung angeschlossen oder dass Täter festgenommen wurden. Und dies obwohl, wie Chefredakteurin Devi gegenüber NPR erklärte, Männer mit Macht und aus höheren Kasten »alles machen können. Sie können uns sogar umbringen«.