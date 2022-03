Nachschlag: Von allen entfremdet

Studiocanal/Marco Krüger Lara (Corinna Harfouch) »feiert« ihren 60. Geburtstag allein

Ein Film über eine unerträgliche Frau. Lara ist kalt und distanziert. Anderen gegenüber ist sie nur scheinbar freundlich und ist zutiefst beleidigt, wenn sie damit nicht das erreicht, was sie wollte. Ihr Sohn (für den sie doch ihr Klavierspiel aufgegeben hat!), ihr Exmann, sogar die eigene Mutter tolerieren sie zwar, doch mögen wäre zuviel gesagt. Selbst an ihrem 60. Geburtstag bleibt Lara allein, obwohl sie verschiedenen Menschen begegnet. Das anerzogene Pflichtgefühl gegenüber der Elterngeneration verleitet das Publikum dazu, Lara zumindest Bemühen zu attestieren. Aber nein. Der Brief zum Beispiel, den sie ihrem Sohn vorliest, zeugt von absolutem Egozentrismus, und auch die Annäherung an den freundlichen Nachbarn dient nur dem Zweck, endlich wieder Klavier spielen zu können. Die Ohrfeige für die Mutter klingelt noch nach dem Abspann in den Ohren und ist Ausdruck – wie traurig das auch sein mag – der absoluten Entfremdung. (ahe)