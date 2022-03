IMAGO/ZUMA Wire

Palästinenser in Gaza haben sich im Hafen des von Israel blockierten Gebiets versammelt, um den »Tag des Landes« zu begehen. Bei der Demonstration am Mittwoch skandierten die Teilnehmer Slogans, in denen sie ihr Recht auf Rückkehr in das Land forderten, aus dem sie 1948 vertrieben wurden, als Israel auf dem größten Teil des historischen Palästina gegründet wurde. Fischer fuhren mit ihren Booten aufs Mittelmeer hinaus und schwenkten Nationalflaggen (Bild). Der »Tag des Landes« erinnert an einen Vorfall aus dem Jahr 1976, als israelische Truppen bei Protesten gegen Landbeschlagnahmungen sechs unbewaffnete Menschen erschossen. Im Jahr 2018 nutzten die Palästinenser in Gaza den Tag, um eine Reihe von Massenprotesten zu beginnen, die als »Großer Marsch der Rückkehr« bezeichnet wurden und zwei Jahre lang andauerten. Dabei wurden laut Al-Dschasira mehr als 260 Palästinenser getötet. (jW)