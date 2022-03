Tiefrote Zahlen

Marijan Murat/dpa Ziel verfehlt: Die Fahrgastzahlen im Fernverkehr waren 2021 immer noch Längen entfernt von den rund 150 Millionen Passagieren im Vorcoronajahr 2019

Kein Aprilscherz: Die Deutsche Bahn schafft die sogenannte Partnerbahncard zum ersten Tag des neuen Monats faktisch ab. Lediglich die Verlängerung eines bestehenden Vertrags war bis 31. März noch möglich. Das ermäßigte Angebot hat die DB AG just an dem Tag eingestampft, an dem sie die tiefroten Zahlen der Jahresbilanz 2021 präsentierte. Unter dem Strich erwirtschaftete der Staatskonzern im zweiten Pandemiejahr ein Minus von 911 Millionen Euro nach Verlusten von fast 5,7 Milliarden Euro im Jahr davor. Das teilte Unternehmenschef Richard Lutz am Donnerstag vor Pressevertretern in Berlin mit. Zur »Belohnung« genehmigen sich er und sein für den Personenverkehr zuständiger Vorstandskollege Berthold Huber eine zehnprozentige Erhöhung der Fixgehälter. Grünes Licht dafür hatte am Mittwoch der Aufsichtsrat gegeben.

Mit dem Aus der Partnerbahncard stoße die Bahn bislang überzeugte Fahrgäste wie auch potentielle Neukunden vor den Kopf, beklagte am Donnerstag der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) in einer Stellungnahme. Gerade nach Ende der Coronakrise werde es darum gehen müssen, »Menschen durch attraktive Einstiegsangebote auf die Schiene zu holen«, erklärte Verbandssprecher Bastian Kettner. Leider hätte der DB-Vertrieb der »kleinen Schwester« der Bahncard in der Vergangenheit Steine in den Weg gelegt. Tatsächlich konnte das Ticket ausschließlich im Reisezentrum beantragt werden, sofern es nicht zeitgleich mit einer Hauptkarte erworben wurde. Dass sich die Offerte unter diesen Umständen »nicht optimal entwickeln konnte, verwundert nicht«, so Kettner.

Das gilt nicht minder für das Gesamtangebot der Bahn. Wie Bahn- und Fahrgastverbände am Mittwoch mit ihrem »Alternativen Geschäftsbericht« aufzeigten, hat der Konzern als Beiwerk einer erneuten, seit vergangenen Dezember wirksamen Preiserhöhung das Streckennetz allein im Vorjahr um weitere 111 Kilometer gekappt. Die im Bündnis »Bahn für alle« organisierten Initiatoren fordern unter anderem die rasche Einführung eines Klimatickets für den Nah- und Fernverkehr nach österreichischem Vorbild in der Preisspanne zwischen 1.500 und 1.800 Euro. Bisher kostet die Bahncard 100, mit der man das Gesamtnetz in der zweiten Klasse ein Jahr nutzen kann, 4.144 Euro. Leisten kann sich das auf alle Fälle DB-Boss Lutz. Mit dem frisch bewilligten Plus liegen seine festen Bezüge demnächst bei fast einer Million Euro. Hinzu kommen großzügige Boni, auf die der Bahn-Vorstand in den beiden Vorjahren noch verzichtet hatte – wegen der Härten der Pandemie. 3.500 weitere Bahn-Manager hatten ihre lukrativen Zulagen aber sehr wohl erhalten, was angesichts milliardenschwerer Einbußen seinerzeit für einigen Ärger sorgte.

Dabei ist auch das jüngste Jahresergebnis wahrlich nicht zum Zungeschnalzen. Zwar konnte der Umsatz um über 18 Prozent auf ein historisches Allzeithoch von 47,3 Milliarden Euro gesteigert und der operative Verlust (EBIT) auf 1,6 Milliarden Euro gesenkt werden. Die Fahrgastzahlen im Fernverkehr waren mit knapp unter 82 Millionen aber immer noch Längen entfernt von den rund 150 Millionen Passagieren im Jahr 2019 – und Welten von der Zielmarke, bis zum Ende des Jahrzehnts 300 Millionen Menschen zu befördern. Auch im Nahverkehr lagen die Zahlen deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Bezeichnend: Die Defizite im Kerngeschäft des Personen- und Güterverkehrs konterkariert eine Rekordbilanz bei der Logistiktochter Schenker mit einem operativen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro.

Im laufenden Jahr wolle man auch insgesamt wieder schwarze Zahlen schreiben, verkündete am Donnerstag Konzernchef Lutz. Der positive Trend der vergangenen Monate belege demnach: »Die Menschen wollen Bahn fahren. Die Unternehmen wollen mehr Verkehr auf die Schiene verlagern und die Politik will diesen Weg weiter konsequent unterstützen.« Wer wollte daran auch nur Restzweifel haben?