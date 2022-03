IMAGO/BeckerBredel Die neue SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger am Wahlabend in Saarbrücken

Am Mittwoch höhnte die FAZ: »Der Strukturwandel hängt am Saarland wie Dibbelabes und Schales.« Der »Dauerumbau der Industrie« ist demnach so typisch wie ein Kartoffelgericht. So reden die Sprachrohre der herrschenden Klasse, wenn die sich so sicher im Sattel wähnt wie selten in der Geschichte.

Denn hinter der schönfärberischen Vokabel »Strukturwandel« verbergen sich soziale Unsicherheit, Existenznot vor allem von Industriearbeitern, aber auch von vielen Gewerbetreibenden, sich ausbreitende Armut – im Saarland geht das seit dem Ende des Bergbaus und dem Schwund der Schwerindustrie so seit Jahrzehnten. Leistungen der sogenannten sozialen Mindestsicherung von Hartz IV bis Sozialhilfe erhielten 2019 dort 9,9 Prozent der Bevölkerung. Das war in der Bundesstatistik nach den drei Stadtstaaten mit ihrer konzentrierten Armutsbevölkerung ein Platz neben Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Wer Jobs in einem krisengeschüttelten Kapitalismus versprechen kann, kann Wähler auf seine Seite ziehen. Das gelang der SPD unter Oskar Lafontaine zwischen 1985 und 1999, der CDU mindestens bis zur Wahl von 2017. Dann aber hatte das Land bei der Tesla-Ansiedlung das Nachsehen. Der größte Industriebetrieb ist nun mit 9.000 Beschäftigten ein Getriebewerk des Autozulieferers ZF. Die werden in Elektroautos nicht gebraucht. So rechnete die FAZ vor: »Während die Wirtschaftsleistung im Bund seit 2000 im Schnitt um 1,1 Prozent gewachsen ist, waren es im Saarland nur 0,3 Prozent.« Vage Hoffnungen richten sich nun auf ein Batteriewerk, das ein chinesischer Konzern errichten will, und darauf, dass das Ford-Werk in Saarlouis nicht ins spanische Valencia zieht.

In der entscheidenden Jobfrage kann die neue SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auf Hilfe aus Berlin von der SPD-geführten Bundesregierung rechnen. Das gehört zu den Regeln des bundesdeutschen Parteienwesens. 16 Jahre CSU-Bundesverkehrsminister haben sich vor allem für Bayern gelohnt. Ausnahme bleibt Ostdeutschland, in dem sich die ostdeutsche Angela Merkel nie besonders für Industrieansiedlung engagierte. Möglich, dass die Hoffnung auf einen guten Draht Rehlingers, die seit 2019 auch stellvertretende Parteivorsitzende ist, nach Berlin nicht wenigen beim Kreuzemachen die Hand geführt hat. 2017 wurde bei den Landtagswahlen im Saarland noch der »Schulz-Zug« gestoppt, d. h. die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz hatte sich ein halbes Jahr vor der damaligen Bundestagswahl erledigt. Jetzt erhält die SPD offenbar fast 14 Prozent mehr als damals. Das hat auch mit Personen zu tun, vor allem aber mit Unsicherheit über die soziale Zukunft. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sah am Wahlabend im Versprechen von »Arbeitsplätzen und Zukunftsperspektive« richtigerweise den entscheidenden Grund für den Erfolg Rehlingers.

Die kleineren Parteien hatten im Saarland dazu nichts anzubieten, ihre Existenz reduzierte sich auf inneren Krakeel. AfD und Grüne schafften es dennoch über fünf Prozent, die FDP eventuell. Der Linke-Landesverband, der vor vier Jahren 12,9 Prozent der Stimmen erhielt, machte von der Vereinsmeierei keine Ausnahme und flog mit einem Verlust von mehr als zehn Prozent aus dem Landtag. Abstürze dieser Größenordnung gab es bisher nur in ostdeutschen Bundesländern. Die Katastrophe, die bei der Bundestagswahl 2021 knapp vermieden wurde, setzt sich damit fort. Es wäre zu einfach, sie auf den Parteiaustritt Oskar Lafontaines zurückzuführen. Eher spielen die Gründe, die er dafür angab, eine entscheidende Rolle: Der Verlust des sozialen und friedenspolitischen Gründungskonsenses der Partei. In seinen Worten: »Die schleichende Änderung des politischen Profils der Linken ist die Ursache der vielen Wahlniederlagen.« Das gilt nun auch für die im Saarland. Die politischen Geisterfahrer in Partei- und Bundestagsfraktionsführung wird das nicht davon abhalten, weiterzumachen wie bisher.

Das schließt gegenwärtig ein, für Aufrüstung und Waffenexporte zu plädieren. Noch sind es einzelne Stimmen in der Linken, die dafür eintreten, aber die Selbstvernichtung der Partei wird das befördern. Ob der gegenwärtige Kriegs- und Rüstungswahn von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU Einfluss auf die Stimmabgabe an der Saar hatte, ist noch offen. Allerdings: Es gab kein Votum gegen die Kriegsparteien.