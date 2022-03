ZUMA Press/imago/Montage jW

Vertrauen zerstört

Zu jW vom 28.3.: »Regierungslinke in der ­Offensive«

Es ist eine Schande, wie die Parteispitze seit längerer Zeit Die Linke sehenden Auges zugrunde richtet. Am Sonntag abend wurden 80 Prozent aller Wähler im Saarland auf einen Schlag verloren. Es ist zu einfach, alle Schuld auf Lafontaine und seinen Parteiaustritt zu schieben. Denn: Fast ausnahmslos wurde bei allen Wahlen auf Bundes- und Landesebene seit 2009 verloren. Schmerzlich waren die Verluste in NRW, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo Die Linke wieder aus dem Landtag flog. Desaströs sind die stetig fallenden Prozente in Ostdeutschland. Die vielen Ursachen und Hintergründe sind seit langem bekannt und die Verantwortlichen auch hier in den verschiedenen Leserbriefen der letzten Tage immer wieder benannt worden.

Am Wochenende beschließt nun der Parteivorstand, den Ältestenrat stromlinienförmig angepasst nach seinen Vorstellungen umzubauen, um die letzten Widerspenstigen mundtot zu machen. Gleichzeitig untergräbt Gysi mit seinem geäußerten Verständnis für den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland die friedensprogrammatische Linie. Welches Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen Parteien hat Die Linke noch, und wie viele programmatische Eckpunkte wurden in den vergangenen Jahren aufgegeben? Die engagierte Tätigkeit und das erworbene Vertrauen an der Basis wird so systematisch zerstört. Der bekannte rechte Führungsklub in der Linken schafft es in Null Komma nichts – wenn weiter so agiert wird – bei kommenden Wahlen auf null Komma nichts Prozent. In jeder Partei oder Organisation, jeder Institution, in jeder Firma werden die Verantwortlichen wegen Unfähigkeit sofort abgelöst. In der Linken agieren sie gegen alle Vernunft in vollem Bewusstsein weiter, mit einer politischen Agenda, die den Namen »Linke« ad absurdum führt. Karrieristen und vollkommen willfährige Renegaten haben die Partei gekapert, denen anscheinend die Marx Brothers näherstehen als Karl Marx. Dabei war Die Linke einmal ein hoffnungsvolles Projekt, alle, die links von der SPD und den Grünen stehen, zusammenzuführen.

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin

Grenzenloser Hass

Zu jW vom 26./27.3.: »MDR-Grusel«

Es ist unfassbar. Die Verlogenheit, Verkommenheit und die Arroganz gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen in der Deutschen Demokratischen Republik kennt auch im vierten Jahrzehnt des Anschlusses an die BRD keine Grenzen. Hier soll nicht nur eine gewisse künstliche Gleichmacherei zu den Verhältnissen in der BRD hergestellt werden, sondern grenzenloser Hass gegen alles erzeugt werden, was sich in dem ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden an revolutionären Veränderungen gegenüber der imperialistischen BRD vollzogen hat, diffamiert, diskreditiert und kriminalisiert werden. Die Perversion gipfelt darin, dass es westdeutschen »Institutionen« nach 1989 mit der Renazifizierung des »Anschlussgebietes« nicht schnell genug gehen konnte und der vom Westen implantierte Neofaschismus in krankhafter Weise bis heute der Politik der DDR in die Schuhe geschoben werden soll.

Dass das alles ausgerechnet von westdeutschen Auftragsschreiberlingen und Regisseuren in Szene gesetzt wird, ist nicht verwunderlich, denn sie haben keinen, auch nicht den geringsten blassen Schimmer vom tatsächlichen gesellschaftlichen Leben in der DDR. Sie haben weder von den Weltfestspielen der Jugend und Studenten, von der Friedensfahrt, von der Hilfe für die jahrhundertelang geknechteten Völker in Lateinamerika, Afrika oder Südostasien gehört, noch haben sie jemals ein Parteiprogramm der SED gelesen, geschweige denn sich mit der Verfassung der DDR und der Rechtsprechung beschäftigt, wussten teilweise bis 1989 nicht einmal, dass es östlich von Lübeck, Helmstedt und der Werra noch einen zweiten deutschen Staat gab. Kern dieser Auswüchse ist das ideologische Ziel, die Verhältnisse in der DDR mit denen des deutschen Faschismus, nach dem Motto: »Der ›Nationalsozialismus‹ war ja auch nur eine Form des Sozialismus!« nicht nur gleichzusetzen, sondern so den Faschismus zu verharmlosen, und die Botschaft soll lauten: Nie wieder soll es auf deutschem Boden eine Alternative zu Krieg und Kapitalismus geben.

Gerhard R. Hoffmann, Halberstadt

Fossile Verkehrswirtschaft

Zu jW vom 14.3.: »Kriegskostenverteilung«

Sebastian Edingers Stoßrichtung bleibt unklar. Sein Herbeireden irgendwelcher »Geringverdiener im ländlichen Raum«, deren Verdienst offenbar den Luxus der Vorhaltung eines Verbrenner-Pkw gestattet, erinnert fatal an ähnliche Verharmlosungen der fossilen Verkehrswirtschaft: Solche waren mir nicht erst beim Genossen Klaus Ernst, Lindners Porsche-Kompagnon, aufgefallen, sondern wiederholt auch bei Genoss:innen, die mir in anderen Punkten näherstanden und -stehen. Wir leben weder in den USA mit meist fehlendem noch in Frankreich mit stark unterentwickeltem ÖPNV. Die vielzitierten Dörfer, in denen angeblich kein Bus fährt, sollten dann doch namentlich genannt werden. Besser noch wäre, mit Eingaben vor allem bei Landesministerien dafür zu sorgen, dass in zwei Jahren sehr wohl einer fährt.

Ich lebte bis 1980 in einer Kleinstadt, für die ich 1976 und 1978 – damals mit Eingaben bei der zuständigen Bundesbahndirektion – für je einen zusätzlichen planmäßigen Halt zweier Eilzüge (heute: RE) sorgte. Es war Bad Schussenried zwischen Biberach/Riss und Aulendorf. Letztere wurden seit je mit D-, IR-, heute ÖBB-Railjet-Zügen bedient, in Bad Schussenried fuhren sogar einzelne Eilzüge durch. Als ich es neulich, vom Bodensee kommend, per Railjet durchbrauste, war es mir ein Trost, dass gleichwohl auch für Bad Schussenried ein Stundentakt gilt, der zudem abends zwei Stunden länger andauert als 1976 und somit Theater-, Kino- oder Kneipenbesuche in der Kreisstadt Biberach deutlich erleichtert.

Bernhard May, Solingen